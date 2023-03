Apple A17 Bionic: iPhone 15 Pro-Chip soll in erstem Benchmark glänzen

Neues Jahr, neuer Spitzen-Chip: Apple wird mit dem iPhone 15 Pro auch einen neuen mobilen Prozessor enthüllen. Jetzt sind Benchmarks aufgetaucht, welche die Leistung des Apple A17 Bionic erstmals einordnen sollen. Die Zahlen versprechen ein solides Upgrade.

Was kann Apples neuer mobiler Chip in diesem Jahr leisten? Bis zu einer offiziellen Antwort wird es noch bis zum Herbst dauern. Jetzt soll es aber einen ersten Hinweis darauf geben, was der A17 Bionic im Vergleich zu seinem Vorgänger A16 Bionic aus dem iPhone 14 Pro besser macht. Wie auch Wccftech in seinem Bericht betont, sind unbestätigte Meldungen zu ersten Benchmark-Ergebnissen natürlich immer mit Vorsicht zu genießen. Landet der neue Spitzen-Chip aber in dem Bereich, den die Leaks erhoffen lassen, hätte Apple eine deutliche Leistungssteigerung erreicht.Die Quelle der angeblichen Geekbench 6-Ergebnisse ist die koreanischen Website DCInside, auf der ein Screenshot mit A17 Bionic-Zahlen veröffentlicht wurde. Demnach kann der neue Chip im Single-Core-Score einen Wert von 3019 erreichen - das iPhone 14 Pro liegt bei rund 2500. Bei dem Test im Multi-Core-Betrieb erreicht der neue Apple-Spitzenchip demnach 7860 Punkte - der Vorgänger A16 Bionic konnte hier 6314 Punkte erzielen.Im Generationsvergleich könnte sich der hier gezeigte Leistungszugewinn von rund 20 Prozent auf jeden Fall sehen lassen. Schaut man sich den letzten Schritt von der A15- auf die A16-Generation genauer an, hatte Apple nur rund 10 Prozent mehr Performance erreichen können. Wie wir vor einiger Zeit berichten konnten , wird der A17-Chip auf jeden Fall in einem anderen Bereich von keinem mobilen Chip in diesem Jahr zu schlagen sein: Apple hat sich für die Produktion exklusiv die ersten Kapazitäten der 3nm-Fertigung von TSMC gesichert.