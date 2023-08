Apple-Event: Neue AirPods (Pro) mit USB-C-Ladecase erwartet

Nicht nur das iPhone 15 (Pro), auch die AirPods sollen im September von Apples Wechsel auf USB-C profitieren. Bisher wurden die Ladecases der In-Ear-Kopfhörer mit einem Lightning-Anschluss ausgeliefert, von dem Apple nach politischem Druck immer weiter abrückt.

Mark Zu / Unsplashed

Lightning-Port auf dem Abstellgleis

USB-C-Ladecase nur als Zubehör?

Der Apple-Experte und Bloomberg-Reporter Mark Gurman (Paywall) ist sich sicher, dass am 12. September nicht nur die neuen iPhones mit USB-C aus­ge­stattet werden, sondern Apple auch seine AirPods entsprechend überarbeiten wird. Damit würde eines der letzten Lightning-Überbleibsel in Apples Portfolio auf den zeitgemäßen und weitverbreiteten USB-Standard umgerüstet werden.Gerüchte und Analysten-Prognosen zu einem AirPods (Pro)-Ladecase mit USB-C-Anschluss kursieren bereits seit Monaten im Netz ( wir berichteten ). Handfeste Details blieben bislang allerdings aus. Auch Gurman geht nicht weiter ins Detail, womit offen bleibt, welche AirPods im September von Lightning auf USB-C wechseln. Auch die Fragen zum Technik-Upgrade bleiben unbeantwortet.Derzeit bietet Apple drei Varianten seiner AirPods an. Die zweite Generation mit langen "Stämmchen" wird seit 2019 verkauft. Die dritte Generation sowie die zweite Generation der AirPods Pro folgten im Herbst 2021 bzw. 2022. Seit Dezember 2020 befinden sich zudem die Over-Ear-Kopfhörer AirPods Max im Sortiment. Welches Upgrade kann man also erwarten?Apple könnte die Technik der aktuellen Generationen seiner In-Ear-Kopfhörer übernehmen und lediglich das Ladecase von Lightning auf USB-C umrüsten. Ebenso könnte das Ladecase als optionales Zubehör verkauft werden. Für die AirPods Max hingegen müsste aufgrund des am Ohrhörer platzierten Lightning-Ports ein gänzlich neues Modell auf den Markt gebracht werden - nach beinahe drei Jahren wäre der Zeitpunkt ideal.Bis zu einer offiziellen Bestätigung sind die Gerüchte allerdings mit Skepsis zu betrachten. Am 12. September 2023 dürfte Apple entsprechend Licht ins Dunkel bringen. Die iPhone-Keynote unter dem Motto "Wonderlust" könnt ihr wie üblich live in unserem Apple-Special verfolgen.