Bund und Bahn investieren halbe Mrd. Euro in neue Bahnhofsmonitore

Um das Fahrgastinfosystem und die dazugehörigen Monitore auf Bahnhöfen auf den neuesten Stand zu bringen, nimmt die Bahn jetzt zusammen mit dem Bund sehr viel Geld in die Hand. Die Umrüstung, die Jahre dauern wird, kostet insgesamt eine halbe Milliarde Euro.

Die Bahn startet mit der großen Umrüst-Aktion

Am Bahnhof besser informiert

In der Bahnapp kann man schon heute Echtzeitdaten zu Zügen erhalten, das Fahrgastinfosystem an den Bahnhöfen in Deutschland kann dieses und andere praktische Kunststücke für Reisende aber nur teilweise oder gar nicht abbilden -im Hintergrund läuft ein veraltetes System und im Vordergrund ist die Anzeigetechnik in die Jahre gekommen. Genau hier startet jetzt eine große Umrüst-Aktion, die fast bis zum Ende des Jahrzehnts dauert und Bund und Bahn eine halbe Milliarde Euro kostet.Wie Cornelia Kadatz, Regionalbereichsleiterin Südost von DB Station & Service, laut Zeit ausführt, hat die Bahn in den letzten Tagen im Hauptbahnhof Leipzig die ersten 55 neue Monitore installiert. Noch in diesem Jahr wolle man 1700 Anzeigen an 300 Bahnhöfen modernisieren, bis 2029 soll die Aktion abgeschlossen und insgesamt 7000 neue Monitore an 750 Standorten in Betrieb genommen sein.Laut Kadatz bieten die neuen Anzeigen gleich mehrere Vorteile. Für Fahrgäste erhöhe sich die Lesbarkeit, die Bahn profitiert von einem geringeren Energieverbrauch, darüber hinaus seinen die Modelle deutlich "vandalismusresistenter", was die Kosten für den Austausch durch Beschädigung senkt.Einen wirklichen Mehrwert bieten die neuen Anzeigen aber wohl wegen der deutlich modernen Verschaltung im Hintergrund. Endlich wird die Bahn auch auf ihren Bahnhöfen Echtzeitdaten zu Ankunft- und Abfahrtzeiten aus den Zügen anzeigen können. "Auch eine Verspätung sollte verlässlich kommuniziert werden", sagte Kadatz.