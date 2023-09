Starfield hat Probleme mit Intel Arc-GPUs, Update folgt nächste Woche

Der Start des lang erwarteten Weltraum-Abenteuers Starfield läuft nicht ganz so reibungslos, wie das zunächst erwartet wurde. Jetzt melden sich immer mehr Nutzer, die Probleme mit Intel Arc-Grafikkarten bemerken - das geht von Anzeigefehlern bis hin zu Abstürzen.

Warten auf neue Treiber-Updates

Unterschiedliche Auswirkungen

Kritik an Bethesda und Microsoft

Es geht dabei um die Early-Access-Veröffentlichung von Starfield, die am 31. August freigeben wurde. Laut dem Online-Magazin TechPowerUp hat Intel den Start von Starfield für einige Spieler so richtig versaut.Wer eine Intel Arc-GPU nutzt, muss demnach auf neue Treiber-Updates warten, die erst in der kommenden Woche erscheinen sollen. Das bedeutet aber auch, dass die Early-Access-Phase bis dahin schon vorbei sein könnte - oder falls sich Intel beeilt, größtenteils vorbei sein wird. Das verärgert die Betroffenen verständlicherweise, die dafür Geld ausgegeben haben.Die ersten Fehlermeldungen tauchten schon kurz nach der Freigabe auf. Es zeigten sich ernsthafte Probleme. Bei einigen Nutzern mit einem Intel Arc-basierten System ließ sich das Spiel erst gar nicht starten.Andere Nutzer berichteten von viel zu langen Ladezeiten, bis sich überhaupt etwas beim Spiel tat. Wieder andere berichten, dass sie das Spiel starten konnten, es gab dann aber nur wenige Minuten später Abstürze. Das zeigt sich den Betroffenen zufolge häufig zuvor mit einem "krampfartigen Blinken von kaputten Shadern".Bei X hatte Intel sich dabei schon vor dem Start der Early-Access-Phase gemeldet und erkärt, dass sich das Team dieser Probleme bewusst sei und das Abhilfe naht: "Wir arbeiten daran, das Erlebnis für die allgemeine Veröffentlichung des Spiels nächste Woche zu verbessern."Ganz unerwartet sind die Probleme vielleicht gar nicht. Starfield ist ein von AMD gesponsertes Spiel und sowohl Bethesda als auch Microsoft haben dafür schon früh viel Kritik geerntet.Anschuldigungen, dass dadurch die Entwickler der Intel-Grafikabteilung von der Arbeit an brauchbaren Treibern "ausgesperrt" wurden, gab es zuhauf. Beweise sind dafür nicht aufgetaucht. Intel hat es allerdings anderes als Nvidia nicht rechtzeitig hinbekommen, einen tadellosen Treiber bereitzustellen. Nvidia hatte schon am 22. August ein Update veröffentlicht. Fehlermeldungen diesbezüglich sind nicht bekannt.