Nach dem erfolgreichen Early Access ist Bethesdas Sci-Fi-Rollenspiel Starfield ab sofort im Xbox Game Pass verfügbar. Darüber hinaus kün­digt Microsoft weitere Titel für seine Spiele-Flatrate, das Gris-Comeback und eine Vielzahl von DLCs und Game-Updates für September an.

Starfield als großes Game Pass-Highlight

Bereits verfügbar - Starfield

Bereits verfügbar - Gris

Bereits verfügbar - Age of Empires IV: Anniversary Edition

Bereits verfügbar - Call of the Wild: The Angler

Bereits verfügbar - Humankind

Ab 14. September - Solar Ash

Ab 19. September - Lies of P

DLCs und Game-Updates

Xbox Game Pass (Ultimate) Jetzt ab 9,99 Euro abonnieren

Zum Angebot

Zusammenfassung Bethesdas Sci-Fi-Rollenspiel Starfield jetzt im Xbox Game Pass verfügbar

Weitere Titel wie "Hyper Light Drifter" Solar Ash und Lies of P angekündigt

Jump-'n'-Run- und Action-Adventure Gris kehrt in den Game Pass zurück

Age of Empires IV: Anniversary Edition, Call of the Wild: The Angler und Humankind verfügbar

Aktuelle und kommende DLCs und Game-Updates für No Man's Sky und Sea of Thieves

Verschiedene Titel, darunter Civilization 6 und Train Sim World 3, verlassen den Game Pass

Mit der Aufnahme von Starfield hat der Xbox Game Pass bereits Anfang September seinen eigentlichen Höhepunkt erreicht. Zuvor gelang es bereits dem Premium-Upgrade für den Early Access im Microsoft Store eine Spitzenposition einzunehmen, weshalb der Andrang auf das Sci-Fi-RPG ab sofort gewaltig sein sollte. Dabei steht der Bethesda-Titel im Game Pass sowohl für Windows-PCs als auch für Xbox Series X|S und zum Spielen in der Cloud bereit.Neben Starfield wird Microsoft in der ersten September-Hälfte unter anderem den "Hyper Light Drifter" Solar Ash und das düstere Action-Rollenspiel Lies of P im Xbox Game Pass anbieten. Das Souls-like von Neowiz und Round 8 wird damit direkt zu Release aufgenommen. Gute Nachrichten auch für Indie-Fans: das Jump-'n'-Run- und Action-Adventure Gris ist ab sofort wieder Teil vom Game Pass.Weiterhin erinnert Microsoft daran, dass der Strategie-Hit Age of Empires IV: Anniversary Edition , das Open-World-Angelspiel Call of the Wild: The Angler und Humankind ebenfalls verfügbar sind, sollte man die Ankündigungen dazu verpasst haben.Abschließend liefern die Redmonder einen Überblick aktueller und kommende DLCs sowie Game-Updates. So können Spieler von No Man's Sky derzeit das neue Echoes Update spielen, während in Sea of Thieves mit Guybrush-Quests das nächste Kapitel des The Le­gend of Monkey Island-DLCs auf­ge­schla­gen wird.Wie üblich, werden zudem diverse Titel am 15. September den Xbox Game Pass verlassen. Dazu gehören unter anderem auch Sid Meier's Civilization 6 , Train Sim World 3, Metal Hellsinger und DC League of Super-Pets.