Geräte jetzt neustarten: Vodafone meldet Internet-Ausfall behoben

Dadurch ist der mobile Zugang zum Internet nur mit gedrosselter Geschwindigkeit möglich. Betroffene in ganz Deutschland meldeten etwa ab 16 Uhr am Mittwochnachmittag Probleme beim Surfen mit dem Smartphone. Vodafone-Mobilfunkkunden steht aktuell ihr Datenvolumen nur mit eingeschränkter Leistung zur Verfügung.Die Rede ist von langsamen Verbindungen, die immer wieder abbrechen. In einigen Bereichen ist allem Anschein nach der Empfang sogar komplett gestört.Wie auf Stör-Diensten wie Allestörungen.de zu sehen ist, leuchtet die Störungskarte von Vodafone seit Kurzem fast im ganzen Land tiefrot auf - etliche Nutzer beschweren sich über Ausfälle und Einschränkungen.Das Unternehmen bestätigte mittlerweile die Probleme und gibt dazu Status-Updates im Vodafone-Forum . Da heißt es jetzt: "Zur Zeit steht bei mobilen Daten teilweise nur gedrosseltes Datenvolumen zur Verfügung. Der Fehler ist beim Fachbereich in der Analyse." Viele Informationen zu den Hintergründen gibt es also bisher noch nicht.Im Bereich Worms bestätigte Vodafone zudem "Serviceeinschränkung bei Mobile Telefonie und Daten 2G,4G & 5G". Betroffene können also unter Umständen nicht angerufen werden oder aktiv Anrufe tätigen. Wann mit der Behebung der Probleme gerechnet werden kann, ist derzeit noch unbekannt.