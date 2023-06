Microsoft 365: Erneuter Ausfall in Deutschland, kein Dienste-Zugriff

Microsoft kommt mit den Problemen mit seinen Online-Diensten nicht voran. Nachdem es seit Anfang Juni DDoS-Angriffe auf die Infrastruktur des Unternehmens gibt, trägt nun ein lokaler Ausfall die Schuld, Microsoft 365 für viele Kunden unnutzbar gemacht zu haben.

Betroffen sind laut dem Konzern nur Nutzer in Deutschland. Schon vor zwei Tagen gab es eine bundesweite Störung der Microsoft 365-Dienste. Zunächst hatte Microsoft von einem Problem in Westeuropa gesprochen und das dann auf ein Problem in einem Rechenzentrum in Deutschland konkretisiert."Wir haben festgestellt, dass ein Rechenzentrum in Deutschland nicht die optimalen Leistungswerte erreicht. Wir haben Abhilfemaßnahmen ergriffen, um die Belastung der betroffenen Infrastruktur zu verringern, und verzeichnen eine Verbesserung der Verfügbarkeit."Das hielt allerdings nicht allzu lange an - heute gegen 15 Uhr schnellten die Störungsmeldungen wieder hoch. Bei Allestörungen kann man den Verlauf der neuen Probleme genau beobachten.Betroffene konnten sich nicht mehr bei den MS365-Angeboten anmelden und somit die Web-Tools von Office nicht nutzen. Auch Client-Versionen waren betroffen: So ließen sich zeitweise keine E-Mails versenden oder neue Kalender-Einträge anlegen. Es gab eine Vielzahl an Problemmeldungen.Laut Microsoft war der Ausfall wieder auf deutsche Kunden eingegrenzt, immerhin war er scheinbar nicht ganz so umfassend wie Anfang der Woche. Laut dem Support-Team bei Twitter war nur ein Teil der Nutzer betroffen. Das Team ist allerdings noch auf der Suche nach dem Auslöser, man kennt demnach derzeit die Ursache noch nicht. Den Zugang zu den Diensten konnte man laut dem Support-Team allerdings schon wieder herstellen - auch wenn weiterhin viele neue Nutzerbeschwerden online zu finden sind.Anfang Juni wurde bekannt, dass die Hacker-Gruppe "Anonymous Sudan" Microsoft erpresst und 1 Million Dollar von dem Konzern verlangt. Diese Hacker sollen in jüngster Vergangenheit auch die Netzwerke von Scandinavian Airlines angegriffen haben und jetzt für weltweite DDoS-Angriffe auf Microsoft-Dienste verantwortlich sein. Der Konzern äußert sich dazu nur zögerlich . Man bestätigte zwar bereits die DDoS-Angriffe, gibt aber keine weitere Erklärung zu den wie heute auftretenden lokalen Ausfällen bekannt.