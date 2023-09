Objekt schlägt in den Jupiter ein - Hobby-Astronom liefert Bilder

Der Gasriese Jupiter ist von einem Objekt durchaus beachtlicher Größe getroffen worden. Der Einschlag wurde von großen Observatorien zwar registriert, Bilder lieferte dann allerdings erst ein Amateur-Astronom, der zufällig zuschaute.

Der Einschlag ereignete sich in der letzten Woche, als der Jupiter gerade von Teleskopen in Japan gut sichtbar war. Mehrere große Observatorien hatten das Ereignis registriert und lieferten Daten für Astronomen. Mit diesen können die meisten Menschen außerhalb der Wissenschaft aber eher wenig anfangen, daher waren auch Bildaufnahmen gefragt.Auf eine entsprechende Suchmeldung auf Twitter/X meldete sich schließlich ein Hobby-Astronom. Dieser betreibt das MASA Planetary Log, ein Twitter-Konto mit Schwerpunkt auf Planetenforschung und Erdbeobachtung. Dieser hatte das Ereignis nicht einmal persönlich beobachtet, allerdings betreibt er eigene Teleskope, die in den Nächten computergestützt stets einige Objekte im Blick behalten.Was die Aufnahmen der Systeme bei einer nachträglichen Durchsicht registriert hatten, postete der Japaner schließlich als Reaktion auf die Suchmeldung. In der Aufnahme ist der Jupiter nur vergleichsweise unscharf zu erkennen, es handelt sich also wahrscheinlich um eine vergrößerte Aufnahme mit einem handelsüblichen Hobbyisten-Teleskop durch die Erdatmosphäre.Im oberen Bereich ist der Einschlag allerdings deutlich als heller Lichtblitz zu erkennen. Den Angaben zufolge hatte er am Morgen nach dem Aufstehen erst gelesen, was passiert war. Aufgrund dessen begann der Kanal-Betreiber die Aufnahmen der Nacht zu durchsuchen. "Ich hatte das große Glück, dieses Phänomen zu fotografieren, als es geschah", erklärte er.Was genau den Jupiter getroffen hat, ist unklar. Wahrscheinlich handelt es sich allerdings um einen Asteroiden aus dem Asteroidengürtel, der sich zwischen den Orbits von Mars und Jupiter befindet. Der Gasriese zieht durchaus immer wieder Objekte aus dieser Region in seine Bahn. Meist handelt es sich dabei um kleinere Gesteinsbrocken, die kaum einen Effekt nach sich ziehen - diesmal dürfte es aber ein größeres Objekt gewesen sein. Die bekannteste Kollision liegt aber schon länger zurück: Im Jahr 1994 sah die ganze Welt zu, als der Komet Shoemaker-Levy 9 auf den Gasriesen traf.