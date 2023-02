Neuentdeckungen: Der Jupiter hat die meisten Monde im Sonnensystem

Jetzt ist es offiziell: Der Jupiter ist laut Wissenschaftlern nicht nur der größte und massereichste Planet im Sonnensystem - jetzt hat der Gasriese auch die meisten Monde, die ihn umkreisen. Zwölf weitere Monde wurden vor einigen Jahren entdeckt und nun auch bestätigt.

Jupiter übertrifft Saturn dank neu entdeckter Satelliten

Erste Entdeckung 2021

Die Gesamtzahl der Monde, die Jupiter umkreisen, erhöht sich damit auf 92. Das hat das Minor Planet Center (MPC) der Internationalen Astronomischen Union (IAU) bestätigt. Eine Veröffentlichung der Neuentdeckung wurde vom Fachmagazin " Sky and Telescope " veröffentlicht.Alle neuen Monde umkreisen den Jupiter weit entfernt von seiner Oberfläche und benötigen zwischen 340 und 550 Erdentage, um den Gasriesen zu umrunden. Diese Monde sind auch alle relativ klein: Nur fünf dieser neun Monde haben einen Durchmesser von mehr als acht Kilometern.Die Umlaufbahnen der 12 zuvor noch unbekannten Jupitermonde wurden vom MPC veröffentlicht. Mit dieser Entdeckung übernimmt Jupiter den Rekord als "Sonnensystemplanet mit den meisten Monden" vom bisherigen Rekordhalter Saturn. Dabei wird schon jetzt vermutet, dass dieser Rekord nicht lange gehalten wird. Die Wissenschaftler haben sowohl bei Saturn als auch bei Jupiter noch weitere Gesteinsbrocken in ihren Umlaufbahnen entdeckt, die vielleicht ebenso in den kommenden Jahren als Monde klassifiziert werden.Die ersten Beobachtungen der zwölf neuen Monde wurden übrigens schon in den Jahren 2021 und 2022 gemacht. Die Verzögerung zwischen der Erst-Beobachtung der neuen Monde und ihrer Bestätigung ist darauf zurückzuführen, dass die Astronomen die Gesteinsbrocken eine ganze Umlaufbahn lang verfolgen mussten, um sicherzustellen, dass sie tatsächlich den Jupiter konstant umkreisen. Die Jagd nach neuen Monden geht inzwischen weiter.