Rivian: Verbrenner zu kaufen ist wie 1910 eine Pferdescheune zu bauen

Derzeit gibt es einen regelrechten Kulturkampf rund um Elektroauto und Verbrenner, dieser wird häufig zu einer ideologischen Debatte. Beide Seiten argumentieren emotional und das betrifft nicht nur Kunden, auch Hersteller schrecken vor markigen Sprüchen nicht zurück.

Rivian

Verbrenner haben keine Zukunft

Zusammenfassung CEO von Rivian kritisiert Kauf von Verbrennern als Fehler

Scaringe: Kunden ignorieren Fortschritte im Elektroauto-Bereich

Vergleich von Verbrennerkauf mit Bau eines Pferdestalls im Jahr 1910

Scaringe prophezeit Verschwinden von Tankstellen und Verbrennern

Politische Entwicklungen fördern Übergang zu Elektrofahrzeugen

Das zeigen nun auch Aussagen von Robert "RJ" Scaringe, dem CEO des aktuell rasant wachsenden US-Autobauers Rivian. Laut Scaringe begeht jeder, der derzeit ein Auto mit Verbrennungsmotor kauft, einen Fehler, da diese Technologie keine Zukunft habe. In einem Gespräch mit der Seite Heatmap sagte Scaringe, dass Verbrennerkunden die Fortschritte ignorieren, die auf dem Elektroauto-Gebiet gemacht wurden und werden."Ich denke, dass die Realität des Kaufs eines Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor angesichts der kommenden Politik in etwa so ist wie der Bau eines Pferdestalls im Jahr 1910", sagte Scaringe. Er verwies hier auch auf ein Fahrzeug wie den Chevy Suburban, das ist ein besonders großer Verbrenner-SUV, der sich speziell an mehrköpfige Familien richtet: "Stellen Sie sich vor, Sie kaufen einen Chevy Suburban im Jahr 2030. Was wollen Sie dann damit machen?" Scaringe meint hier auch, dass Tankstellen langsam verschwinden werden.Der Rivian-CEO weiter: "Du kaufst etwas, das in unserer Gesellschaft absolut keine Zukunft hat. Und es wird mehr und mehr zu einem Relikt der Vergangenheit werden. Aber ich glaube, die Erwartung dieser Entwicklung führt dazu, dass die Menschen sagen: Ich will kein Relikt der Vergangenheit kaufen."Scaringe meint weiter, dass die Entwicklungen in der Politik sich in den vergangenen Jahren regelrecht überschlagen hätten: "Hätten Sie mir vor ein paar Jahren gesagt, dass Europa sich verpflichten würde, in den nächsten zehn Jahren 100 Prozent der Neufahrzeuge elektrisch zu betreiben? Dass Kalifornien diese Verpflichtung auf die gleiche Weise eingehen würde? Dass die Vereinigten Staaten durch die EPA-Vorschriften bis 2030 einen Anteil von 60 Prozent Elektrofahrzeugen an den Neuverkäufen erreichen würden, ich glaube nicht, dass ich es geglaubt hätte."