Elektrisch: Amazons neue Rivian-Vans liefern jetzt in Deutschland

Amazon und Rivian haben jetzt begonnen, die ersten Modelle des speziell für den Online-Versender entwickelten Elektro-Lieferwagens des US-Autoherstellers in Deutschland einzusetzen. Der Rivian Electric Delivery Van (EDV) liefert ab sofort Pakete in München, Berlin und Düsseldorf aus.

Kürzere Bauweise für Europa, aber immer noch vier Meter Radstand

Zusammenfassung Amazon und Rivian starten Einführung des E-Lieferwagens EDV-500

300 Fahrzeuge in München, Berlin und Düsseldorf unterwegs

Rivian EDV-500 mit 4m Radstand und 14m³ Ladevolumen

Reichweite: 200km im Winter, Höchstgeschwindigkeit: 112km/h

Akku: 100kWh Lithium-Eisen-Phosphat, Ladeleistung max. 50kW

Kameras und Assistenzsysteme, Touren-Optimierung

Langfristig: 100.000 Rivian-Lieferwagen weltweit

Wie Amazon und Rivian heute bekannt gaben, beginnt man jetzt mit der Einführung des Rivian Electric Delivery Van in Europa. Deutschland ist dabei der erste Markt, in dem der Elektro-Lieferwagen zum Einsatz kommt. Zunächst starten hierzulande über 300 erste Fahrzeuge, die in drei deutschen Großstädten die Lieferungen für Amazons Kunden verteilen sollen.Der Rivian EDV wird in den USA bereits seit einiger Zeit eingesetzt, für Deutschland und Europa haben Amazon und der E-Autobauer aber eine neue, etwas kleinere Variante entwickelt. Bei diesem neuen Modell wurden die Maße verkleinert, sodass der Europa-EDV etwas kürzer und schmaler ausfällt als sein US-Pendant. Amazon und Rivian passen das Fahrzeug damit an die engeren Straßenverhältnisse in vielen Regionen unseres Kontinents an.Die hierzulande verwendete Version des Rivian-Vans trägt die Modellbezeichnung EDV-500 und hat einen auf vier Meter verkürzten Radstand bei einer Gesamtlänge von 6,3 Metern. Das Fahrzeug ist deshalb 70 Zentimeter kürzer als die kleinste US-Version. Es bietet ein Ladevolumen von ganzen 14 Kubikmetern und kommt auf ein zulässiges Gesamtgewicht von 4,24 Tonnen.Rivian gibt die Reichweite des EDV-500 mit rund 200 Kilometern im Winter an, wobei man auf einen 100-kWh-Akku auf Lithium-Eisen-Phosphat-Basis setzt. Die Höchstgeschwindigkeit wird mit 112 km/h angegeben. Geladen werden die neuen Rivian-Vans für Europa über CCS, aber nur mit maximal 50 Kilowatt Ladeleistung.Amazon und Rivian rüsten den EDV-500 auch in Deutschland mit einer Großzahl von Kameras und Assistenzsystemen aus. Außerdem werden die Touren der Fahrer hier mit großem Aufwand geplant und überwacht, um eine Optimierung vorzunehmen.Die Optimierung erfolgt auch mit Blick auf den Betrieb als Fahrzeug für die Paketlieferung. Die Fahrenden sollen möglichst große Bewegungsfreiheit, einen flachen und schnellen Aus- und Einstieg sowie leichten Zugang zu den auszuliefernden Paketen erhalten. Langfristig will Amazon weltweit bis zu 100.000 der Rivian-Lieferwagen mit Elektroantrieb einsetzen. Bisher sind bereits über 3.000 der Wagen in den USA und jetzt auch Europa unterwegs.