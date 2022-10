Eine Schraube: Rivian muss Jahresproduktion fast komplett zurückrufen

Kleine Fehler haben manchmal große Auswirkungen. Beim Autobauer Rivian kann eine Schraube an entscheidender Stelle - der Lenkung - nicht richtig angezogen sein. Die Folge: Ein Großteil der in diesem Jahr produzierten Fahrzeuge müssen zurück in die Werkstatt.

Peinlicher kleiner Fehler mit potenziell dramatischen Auswirkungen

Rivian

Der Autohersteller Rivian gerät aktuell in schwierige Fahrwasser. Wie das Unternehmen am Freitag verkündet, muss man einen Großteil der in diesem Jahr produzierten Fahrzeuge zurückrufen. So erklärt man gegenüber der amerikanischen Verkehrsaufsicht, die den Rückruf genehmigt hat, ist das Problem beim Verbindungselement zwischen dem "vorderen oberen Querlenker und dem Achsschenkel" zu finden. Dieses sei möglicherweise nicht ordnungsgemäß angezogen worden.Einfach formuliert: Ausgerechnet in der Lenkung sitzt hier eine Schraube möglicherweise nicht fest genug. Rivian muss die Konsequenzen gegenüber der Behörde genau benennen: Im schlimmsten Fall kann ein vollständiges Lösen der Schraube hier zum "Verlust der Fahrzeugkontrolle führen." "Ich möchte noch einmal betonen, dass dies extrem selten vorkommt, aber es unterstreicht, warum wir mit Dringlichkeit und Vorsicht handeln", so Robert Scaringe, CEO von Rivian laut Finanz.net am Freitag.Das Unternehmen ruft damit offiziell 12.212 möglicherweise betroffene Fahrzeuge zurück, bei einer aktuellen Jahresproduktion von rund 14.000 ist das natürlich ein herber Rückschlag. Das Unternehmen ist sehr darum bemüht zu betonen, dass man nur bei 1 Prozent der Fahrzeuge mit dem Defekt rechnet. Die Börse und Investoren scheint das am Montag vorerst nicht zu beruhigen. Hat man seit Jahresanfang fast 69 Prozent Wert eingebüßt, gab die Aktie heute weiter 7 Prozent nach.Rückrufe sind keine Seltenheit, doch für Rivian steht viel auf dem Spiel. Das Unternehmen konnte viele Investoren anziehen, jetzt muss man aber beweisen, dass man die Produktion auch bewältigen kann. Fehler, wie der mit der Schraube, machen den Markt hier sehr nervös. Analyst Dan Ives vermutet laut CNBC , dass Rivian ganz besonderes "im Rampenlicht steht." Ives Fazit: "Das ist ein blaues Auge für Rivian."