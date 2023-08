OpenAI kündigt den Start von ChatGPT Enterprise mit dem Fokus auf Sicherheit und Datenschutz für Unternehmen an. Dabei bietet die KI-Schmiede un­be­grenz­ten und schnelleren Zugang zu GPT-4. Gleichzeitig bringt Microsoft den Bing Chat Enterprise als Windows 11 Copilot.

GPT-4 für Business: Sicher, schneller, länger

Weitere Pläne und Preisgestaltung

Microsoft weitet Bing Chat Enterprise aus

Unternehmen wollen ihre Arbeitsweise mit künstlicher Intelligenz (KI) neu definieren und setzen dabei vorrangig auf die ChatGPT-Lösung von OpenAI . Entsprechend lauter werden die Stimmen aus der Geschäftswelt, was die Sicherheit und den Schutz sensibler Daten angeht. Nachdem Microsoft seinen Bing Chat auf Basis von ChatGPT bereits für Enterprise-Kunden optimiert hat, folgt nun OpenAI selbst mit einem passenden Modell."Sie besitzen und kontrollieren Ihre Geschäftsdaten in ChatGPT Enterprise" heißt es in neuen Blog-Beitrag des Unternehmens. Konversationen von Business-Kunden sollen demnach nicht zum Anlernen der KI verwendet und stets verschlüsselt (AES 256 und TLS 1.2+) übertragen werden.Gleichzeitig werden IT-Administratoren neue Verwaltungs- und Analysetools an die Hand gegeben, um Mitarbeiter zu verifizieren (z.B. Domänenüberprüfung, SSO etc.) und die Nutzung zu überwachen.Geschäftskunden erhalten weiterhin wesentliche Vorteile gegenüber privaten Nutzern, selbst wenn sich diese im kostenpflichtigen ChatGPT Plus-Tarif befinden. So beinhaltet ChatGPT Enterprise einen unbegrenzten Zugang zur GPT-4-KI, die Eingaben bis zu zweimal schneller abarbeitet.Auch kommt das sogenannte 32K-Modell zum Einsatz, um längere Eingaben zu ermöglichen. Die zur Verfügung stehenden 32.000 Token pro Eingabe beziffert OpenAI mit ca. 50 Textseiten. Für Privatkunden stehen lediglich 8000 Token zur Verfügung.Für die Zukunft plant OpenAI diverse Erweiterungen für ChatGPT Enterprise, etwa die Verknüpfung mit zusätzlichen externen Anwendungen, Lösungen für kleinere Teams, leistungsstärkere Werkzeuge für Advanced Data Analysis und Browsing und Tools für spezielle Rollen - z.B. Datenanalysten, Vermarkter, Kundensupport und Co.Der Preis für ChatGPT Enterprise dürfte sich am Funktionsumfang und der Unternehmensgröße ausrichten. Einen Pauschalpreis, etwa wie bei ChatGPT Plus für 20 Euro pro Person und Monat, gibt es bisher nicht. Für ein passendes Angebot müssen Geschäftskunden den OpenAI-Vertrieb kontaktieren.Parallel zur Ankündigung von OpenAI ChatGPT Enterprise weitet Microsoft seinen im Juli in Bing.com und Edge-Browser eingeführten Bing Chat Enterprise auf den Windows 11 Copilot aus. Dieser steht vorerst nur für Windows-Insider im Dev- und teilweise auch im Beta-Kanal zur Verfügung.Vorteile liegen auch hier im Datenschutz, sodass keine Chat-Daten von Microsoft gespeichert oder eingesehen werden. Zudem ist der Business-Chatbot auf GPT-4-Basis in den Paketen Microsoft 365 E3, E5, Business Standard and Business Premium kostenlos enthalten. In Zukunft planen die Redmonder, ihren Dienst als Standalone-Variante für 5 US-Dollar pro Nutzer und Monat anzubieten.