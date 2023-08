OpenAI wird eine Reihe interessanter Neuerungen als Update für den Chatbot ChatGPT veröffentlichen. Hauptaugenmerk wird dabei auf eine reibungslose und effektive Interaktion mit ChatGPT gelegt, daher starten in Kürze Prompt-Vorschläge und weitere Hilfen.

OpenAI stellt neue ChatGPT-Funktionen vor

Das ist neu:

Beispiel-Eingabeaufforderungen

Vorgeschlagene Antworten/Folgefragen

GPT-4 als Standard für Plus-Nutzer

Multi-Upload für Plus-Nutzer

Keyboard Shortcuts: Ctrl + / ruft die Liste auf

Kein Auto-Logout nach 2 Wochen

Das hat OpenAI jetzt angekündigt. Der virtuelle Assistent soll darauf getrimmt werden, proaktiver zu arbeiten und zum Beispiel durch Folgefragen und -antworten bessere Briefings und somit bessere Ergebnisse zu liefern.Damit, und mit der Vorschlags-Funktion für Prompts, wird die Bedienung vor allem für Einsteiger verbessert, da OpenAI somit schon beim Anfragestart helfen kann, bessere Ergebnisse zu erhalten.Ein Testmodell dieser speziellen Funktion hat bereits vielversprechende Ergebnisse in Microsoft Bing gezeigt, nun wird auch ChatGPT diese Neuerungen auf ihre Webseite einführen. Eine Vielzahl an neuen ChatGPT-Funktionen und Verbesserungen werden per Update in der nächsten Woche eingeführt. Ein Teil wird nur für Plus-Nutzer zur Verfügung stehen.Um den Anforderungen von Power-Usern (Plus-Abonnement für 20 Dollar monatlich) gerecht zu werden, unterstützt das neue Modell nun mehrere Datei-Uploads und ermöglicht es ChatGPT, Erkenntnisse aus verschiedenen Datensätzen miteinander zu verbinden und zu analysieren - eine Funktion, die sich vor allem an Forscher, Vermarkter und Datenwissenschaftler richtet. OpenAI hat zudem ab sofort eine Suchfunktion in seinen Entwicklerdokumenten aktiviert.