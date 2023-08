KI: Welche Geschäftsbereiche am meisten profitieren werden

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Unternehmen hat schon heute viele Formen angenommen, von Pilotprojekten bis hin zur kompletten Integration von existierenden Chatbots wie ChatGPT oder maßgeschneiderten Lösungen. Wie eine Umfrage des MIT Technology Review in Zusammenarbeit mit Databricks zeigt, wird es im Jahr 2025 voraussichtlich vor allem drei Unternehmensbereiche geben, in denen KI-Nutzung im Vergleich zu 2022 deutlich an Bedeutung gewinnen wird.Dabei handelt es sich um IT- und Finanzabteilungen sowie Funktionen, die mit Lieferketten- und Fertigungsprozessen zusammenhängen. Besonders in ersteren wird man laut der befragten Technologieführungskräfte kaum um KI herumkommen. Knapp die Hälfte der Befragten gaben an, dass KI in der IT 2025 eine zentrale Rolle spielen wird, weitere 22 Prozent sehen eine breite Akzeptanz für verschiedenste Anwendungsfälle. Den größten Bedeutungszuwachs sehen die Experten allerdings im Bereich der Finanzen. Während für 2022 nur acht Prozent der Umfrageteilnehmer von KI als zentralem Baustein für Finanzprozesse im Unternehmen ausgehen, prognostizieren rund 43 Prozent, dass Finanzabteilungen 2025 nicht mehr ohne KI auskommen werden.Während für den KI-Markt im Allgemeinen eine rasante Umsatzentwicklungskurve prognostiziert wird, unterschieden sich die tatsächlich veranschlagten Umsatzwerte teilweise drastisch, was zum Teil auch an der kaum planbaren Innovationsentwicklung in diesem Segment liegen dürfte. Laut Next Move Strategy Consulting liege das Marktvolumen 2025 beispielsweise bei etwa 450 Milliarden US-Dollar weltweit, IDC veranschlagt für 2024 einen globalen Gesamtumsatz von 554 Milliarden US-Dollar und Globe Newswire geht für 2025 von 314 Milliarden US-Dollar aus.