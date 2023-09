Dalle-3 startet bald, macht Eingabe von Prompts per ChatGPT einfacher

Mithilfe von KI Bilder generieren und in wenigen Sekunden erstaunliche Ergebnisse bekommen: Was vor einigen Jahren noch wie Science-Fiction klang, ist heute Realität. Die wohl bekannteste KI dieser Art nennt sich Dall-E und hierzu hat OpenAI nun eine dritte Version angekündigt.

Prompts sind entscheidend

Zugänglicher und sicherer

Zusammenfassung KI Dall-E generiert Bilder, OpenAI kündigt dritte Version an

Nutzer verwenden die Software für Kunst und Illustrationen

Neue Version integriert ChatGPT zur Eingabeunterstützung

Verbesserungen sollen Qualität erhöhen und Zugänglichkeit verbessern

Sicherheitsmechanismen gegen anstößige oder hasserfüllte Bilder verbessert

Schutzmechanismen für Künstler gegen Stil- und Werkkopien eingeführt

Veröffentlichung der neuen Dall-E-Version im Oktober, gestaffelt nach Nutzergruppen

Bildgenerierung ist heutzutage nicht nur Realität, sondern wird langsam auch zum Alltag. Denn viele Nutzer verwenden derartige Software, um aufwendige Kunst, aber auch simple Illustrationen zu erzeugen. Das funktioniert vor allem dann gut, wenn man sich einigermaßen gut mit den Texteingaben beschäftigt hat und gelernt hat, wie einen die KI in den so genannten Prompts am besten versteht.Dall-E-Macher OpenAI haben nun eine dritte Version der Software angekündigt und diese will den Anwendern helfen, und zwar mithilfe einer anderen Software des Unternehmens, nämlich ChatGPT. Das Large Language Model (LLM) wird die Nutzer von Dall-E 3 nämlich bei der Eingabe unterstützen, wie The Verge berichtet. Man muss nicht mehr unbedingt die Eigenheiten der Prompts beherrschen, sondern kann ChatGPT damit beauftragen.Das wird laut OpenAI nicht nur die Qualität der Ergebnisse verbessern, sondern Dall-E auch zugänglicher machen. Denn auch weniger erfahrenen Nutzern wird es damit möglich sein, hochwertige Ergebnisse und Bilder zu bekommen, eben weil man nicht mehr die Eigenheiten der Prompt-Eingabe beherrschen muss.Die zweite wichtige Verbesserung betrifft die Sicherheitsmechanismen von Dall-E: OpenAI hat hierzu mitgeteilt, dass man die Sicherheitsmaßnahmen verbessert und neue entwickelt hat, die das Erstellen von anzüglichen oder potenziell hasserfüllten Bildern verhindern sollen. Außerdem sollen (lebende) Künstler bessere Möglichkeiten bekommen, Dall-E daran zu hindern, ihren typischen Stil aufzugreifen oder auch bestimmte Werke zum Training zu verwenden.Die neue Version von Dall-E wird im Oktober veröffentlicht, zuerst kommen ChatGPT-Plus- und ChatGPT-Enterprise-Nutzer zum Zug. Danach sind Forschungslabore und der API-Service an der Reihe. Die Veröffentlichung von Dall-E erfolgt also gestaffelt, wann die kostenlose öffentliche Version erscheint, hat OpenAI aber bisher nicht bekannt gegeben.