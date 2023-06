Bunte Ordner starten bald: Microsoft verbessert Übersicht in OneDrive

Microsoft arbeitet schon seit geraumer Zeit an einer kompletten Umgestaltung von OneDrive . Im Mai hatte der Konzern dazu einen interessanten Ausblick auf kommende Neuerungen gegeben - jetzt gibt es auch Informationen zum Starttermin.

Dabei geht es um die überarbeitete Web-Anwendung von OneDrive, die zunächst für Geschäftskunden starten wird. Ende vergangenen Jahres startete die neue Windows-11-App, nur die beliebte Web-App blieb bisher auf dem "alten" Stand.Vor wenigen Wochen hatte Microsoft dabei gezeigt, wie die Überarbeitung der Web-Anwendung aussehen wird und welche neuen Features sie beiden soll. Dazu gehört auch die Option, Ordner nach Belieben einzufärben, also den bisher gelben Ordnern individuell Farben zuzuordnen, um eine bessere Übersicht zu gewährleisten. Wie das dann aussieht, hatte Microsoft schon gezeigt - aber nicht verraten, wann man mit dem Start der bunten Ordner rechnen kann.Im Rahmen einer Aktualisierung der Microsoft 365-Roadmap ist dazu nun aber ein Termin durchgesickert: Demnach wird die Verteilung der neuen Web-Anwendung noch im Sommer starten. Angepeilt ist der Startschuss für August. Wie immer wird die Verteilung der neuen Funktion nach und nach über mehrere Wochen erfolgen. Zunächst werden Bildungs- und Geschäftskunden die neue OneDrive-Web-App mit den Ordner-Farben zu sehen bekommen.Die Änderungen sollen aber auch bei der Verbraucher-Version ankommen, nur wann, ist nicht bekannt. Die bunten Ordner werden nicht die einzige Änderung sein, die noch in diesem Jahr starten soll. OneDrive soll unter anderem die Zusammenarbeit von Nutzern mit einer neuen Startseite verbessern, auf denen ab sofort zuletzt verwendete Dateien prominent angezeigt werden. Die Auswahl von häufig genutzten und zuletzt genutzten Daten will Microsoft zudem mithilfe einer KI-Unterstützung weiter verbessern.