Denuvo startet Unreal-Engine-Schutz, das könnte Modding erschweren

Denuvo genießt bei Gamern keinen guten Ruf, denn der Sekundär­kopier­schutz bremst das System aus, so der Vorwurf - was der Hersteller dementiert. Nun könnte die (Nicht-)Beliebtheit der Software weiter leiden, denn sie könnte das Modden mancher Spiele erschweren.

Denuvo ist erfolgreich, aber unbeliebt

Probleme bei Mods?

Zusammenfassung Denuvo aktualisiert seine Software.

Neues Feature "Unreal-Engine-Protection" soll Manipulation verhindern.

Die Lösung kann auf binärer Ebene ins Spiel integriert werden

Soll Piraterie erschweren.

Neben Piraterie soll auch Cheaten erschwert oder unmöglich werden.

Die Funktion könnte Auswirkungen auf Modifikationen haben.

Denuvo schützt Spieldateien vor Entschlüsselung.

Die Kopierschutz-Software Denuvo des gleichnamigen österreichischen Herstellers ist bereits seit knapp zehn Jahren auf dem Markt und wie viele frühere Lösungen dieser Art liefern sich die Entwickler mit Piraten bzw. Crackern ein regelrechtes Katz-und-Maus-Spiel. Allerdings ist die mittlerweile zu Irdeto gehörende Anti-Temper-Technologie, die eine Art Sekundärverschlüsselung des eigentlichen Kopierschutzes ist, erfolgreicher als alle anderen DRM-Angebote.Nun hat Denuvo seinen Kopierschutz neuerlich aktualisiert, denn die Software hat ein Feature namens Unreal-Engine-Protection erhalten. Wie Wccftech berichtet, wurde dieses Feature entwickelt, "um zu verhindern, dass böswillige Benutzer Spiele manipulieren, die mit der Unreal Engine erstellt wurden".Die Besonderheit dieser Lösung ist, dass sie auf binärer Ebene in das Spiel integriert werden kann. Das kann dazu führen, "Data-Mining-Versuche effektiv zu vereiteln und Barrieren gegen Cheat-Ersteller, Piraten und Betrüger zu schaffen".Das Ziel dieser neuen Funktionalität ist also das gewohnte, man will es Crackern erschweren, Piraterie-taugliche Kopien zu erstellen, außerdem soll auf diese Weise das Cheaten erschwert, wenn nicht sogar unmöglich gemacht werden. Das finden Cracker, Piraten und Schummler zwar alles andere als gut, wer seine Spiele kauft, der wird dagegen aber nicht viel sagen.Das Problem: Die neue Funktion könnte auch eine Auswirkung auf unschädliche bzw. nicht bösartige Modifikationen haben, also von Fans erstellte Inhalte und Verbesserungen. Denn Denuvo schreibt, dass die Funktion "die Spieldateien der Unreal Engine vor Entschlüsselung schützt, die Verwendung von Debugging-Konsolen im Spiel blockiert und Einstiegspunkte verbirgt, um Spieländerungen zu verhindern". Damit meint man zwar in erster Linie "schädliche" Modifikationen, es könnte aber auch eine Auswirkung auf das normale Modding haben. Denuvo selbst hat sich dazu bisher nicht zu Wort gemeldet.