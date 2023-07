Kopierschutz Denuvo: Macher wollen nicht als "böse" gesehen werden

Der Kopierschutz Denuvo ist der umstrittenste seiner Art, doch man kann sicher auf eine klare Erfolgsbilanz verweisen. Die Macher von Denuvo sind aber höchst unzufrieden mit dem schlechten Image, das sie haben - und wenden sich nun an die Öffentlichkeit.

"Wir sind nicht böse"

Performance-Probleme? Denuvo dementiert

Zusammenfassung Denuvo ist ein umstrittener Kopierschutz mit erfolgreicher Bilanz.

Denuvo hat ein schlechtes Image, das Unternehmen möchte es verbessern.

Denuvo wird vor allem von PC-Gamern verhasst, wegen negativer Leistungsbeeinflussung.

COO Steeve Huin verteidigt Denuvo, betont Nutzen für Publisher und Gamer.

Performance-Vergleiche sind nicht zielführend, da unterschiedliche Versionen.

Huin versichert, dass Denuvo keine negativen Auswirkungen auf Gameplay hat.

Es ist sicherlich keine Übertreibung, wenn man feststellt, dass Denuvo bei den meisten PC-Spielern verhasst ist. Denn das "Anti-Tamper"-System, das eine Art Sekundärschutz für den Kopierschutz ist, hat auch bei Gamern, die keine illegale Software nutzen, einen alles andere als guten Ruf. Das liegt vor allem daran, dass Denuvo die Leistung von legal gekauften Spielen negativ beeinflussen soll.Dieses schlechte Image ist Denuvo und Irdeto, dem Unternehmen, das die Software seit 2018 besitzt, aber natürlich ein Dorn im Auge. Das ist auch der Grund, warum Steeve Huin, Chief Operating Officer (COO) von Irdeto, nun öffentlich Stellung bezogen hat.Gegenüber Ars Technica sagte Huin: "In der Piraterie- und Cracker-Community werden wir als böse angesehen, weil wir dazu beitragen, dass DRM existiert und wir dafür sorgen, dass Leute mit Spielen Geld machen." Davon profitieren auch die Spieler, sagt Huin: " Anti-Piraterie-Technologien kommen den Spiele-Publishern zugute, aber auch den Gamern, denn sie schützen die Investitionen und bedeuten, dass die Publisher in das nächste Spiel investieren können", sagte er. "Aber daran denken die Leute in der Regel nicht genug."Huin weiter:" Ob die Leute es glauben wollen oder nicht, wir sind alle Gamer, wir lieben das Spielen und wir lieben es, Teil davon zu sein. Wir entwickeln Technologien mit der Absicht, die Branche besser und stärker zu machen."Der Manager wurde auch darauf angesprochen, ob und wie sich Denuvo negativ auf die Performance auswirkt. Dieser Frage wich Huin aber teilweise aus und meinte, dass Performance-Vergleiche von Versionen mit und ohne Denuvo nicht zielführend seien, da es sich hier in der Regel um unterschiedliche Versionen bzw. Builds handle.Huin betonte allerdings, dass man sich größte Mühe gebe, "die Sicherheitsmaßnahmen anzuwenden und zu überprüfen, dass die Leistung so bleibt, wie sie war und nicht beeinträchtigt wird. Im Fall von Anti-Tamper gibt es meiner Meinung nach eine klare Aussage, dass es aufgrund der Art und Weise, wie wir vorgehen, keine spürbaren Auswirkungen auf das Gameplay gibt."