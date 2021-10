Skype im Web: Plattform soll wieder alle Browser unterstützen

Nachdem Microsoft begonnen hat, den Edge-Browser auf Chromium-Basis zu entwickeln, haben die Redmonder den Support für die Web-Version von Skype eingeschränkt. Nun sollen die Beschränkungen aufgehoben werden, sodass die Plattform wieder mit allen Browsern funktioniert.

Skype soll überarbeitet werden

Zuvor konnte die Web-App nur mit Chromium-basierten Browsern wie Microsoft Edge und Google Chrome verwendet werden. Im Mai 2021 hatten die Entwickler die Unterstützung dann auch auf Safari ausgeweitet. Auf der Support-Seite wurde jedoch betont, dass die Plattform nicht mit Firefox genutzt werden kann. Wie DrWindows schreibt, lässt sich Skype im Web seit kurzem wieder über Firefox aufrufen. Hierzu muss die Seite " web.skype.com " geöffnet werden. Aktuell basiert die Web-App allerdings noch auf der Skype-Version 8.77.Deshalb kommt derzeit noch ein Hinweis, dass die Funktionen unter Firefox limitiert seien, zum Vorschein. Dennoch scheint das Programm ohne Probleme zu funktionieren. Den Release-Notes zufolge wird der Support erst mit der Version 8.78 auf andere Browser ausgeweitet. Aktuell befindet sich der Build noch in der Beta-Phase. Skype 8.78 soll neben den Chromium-Browsern und Safari nicht nur Firefox, sondern auch alle anderen Browser unterstützen.Vor kurzem hatte Microsoft angekündigt, dass der Skype-Dienst überarbeitet werden soll. Die neue Version soll schneller und nutzerfreundlicher sein. Das Redmonder Unternehmen plant, die Neuerungen in Verbindung mit Windows 11 auszuliefern. Wann die überarbeitete Version des Messengers erscheint, ist momentan allerdings noch unklar. Es wäre denkbar, dass das umfangreiche Update in den kommenden Monaten getestet und ausgerollt wird.