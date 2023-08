Diablo 3 verabschiedet sich mit einem Knall, Fans erhalten Solo-Modus

Seit gut zwei Monaten spricht die Gaming-Welt über Diablo 4 , dabei gibt es zwar Lob, aber auch Kritik. Etwas in Vergessenheit ist hingegen der rund zwölf Jahre alte Vorgänger gerückt, doch Blizzard erfüllt den Fans von Diablo 3 zum Saison-Abschied einen langgehegten Wunsch.

Blizzard

Season 29 ist die letzte von Diablo 3

Zusammenfassung Diablo 3 war trotz Kritik an farbenfroher Optik erfolgreich

Mit Season 29 endet die Entwicklung neuer Inhalte für Diablo 3

Blizzard plant spezielle Features für letzte Diablo 3 Saison

Einführung eines Solomodus und Überarbeitung des Paragon-Systems

Patch 2.7.6 mit neuen Features ist auf dem Public Test Realm verfügbar

Ab 29. August für alle verfügbar.

Diablo 3 erschien 2012 und war unter Fans durchaus umstritten. Denn Blizzard verabschiedete sich damit von der düsteren Optik der ersten beiden Teile, an deren Stelle trat ein wesentlich farbenfroherer Look. Das missfiel vielen Fans zwar, dem Erfolg des Actionrollenspiels tat das aber letztlich keinen Abbruch. Entsprechend wurde Diablo 3 auch mehr als ein Jahrzehnt lang gespielt. Wie bei Diablo 4 gab es auch hier die sogenannten Seasons, mit denen der Entwickler dank neuer Features für regelmäßigen frischen Wind sorgte.Mit Season 29 endet die(se) Geschichte von Diablo 3 aber, denn ab dieser Veröffentlichung wird es keine neuen Inhalte mehr für diesen Teil geben. Doch dafür hat sich Blizzard etwas Besonderes einfallen lassen, denn man wird unter anderem zwei Features bzw. Änderungen verteilen, die sich Fans seit vielen Jahren wünschen: Denn die letzte Diablo-3-Saison wird einen Solomodus und eine Überarbeitung des Paragon-Systems für das Endspiel enthalten - beides sind langjährige Wünsche vieler Fans.Wie PC Gamer unter Berufung auf einen Beitrag von Blizzard berichtet, ist der dazugehörige Patch 2.7.6 auf dem Public Test Realm (PTR) nun verfügbar. Den sogenannten "Solo Self Mode" umschreibt Blizzard folgendermaßen: "In diesem Modus kannst du dich nur auf dich selbst verlassen, um die Horden aus der Hölle zu besiegen. Es ist ein Einzelspieler-Erlebnis. Wenn du dich noch mehr anstrengen willst, gibt es eine Hardcore-Version dieses Modus."Das Endgame-Punktesystem, das es auch im Nachfolger gibt, wird überarbeitet. Hier wird ein Limit von 200 Punkten eingeführt, wie viele Punkte man in bestimmte Werte stecken kann - bisher war das im Wesentlichen endlos möglich. Season 29 ist bis 29. August auf dem PTR spielbar und sollte unmittelbar danach für alle verfügbar sein.