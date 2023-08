Nach Shitstorm: Rettender Diablo 4 Patch 1.1.1 erscheint heute Abend

Hatte Blizzard mit dem Start der ersten Diablo 4-Season die Kritik der Spieler auf sich gezogen, soll nach dem Shitstorm nun die Rettung vor der Tür stehen. Patch 1.1.1 samt einer Vielzahl von Klassen-Buffs und Gameplay-Verbesserungen erscheint heute Abend.

Patch 1.1.1: Uhrzeit, Preload und Wartungsarbeiten

Offizieller Trailer: Diablo 4 Season 1 - Die Saison der Entartungen

Die wichtigsten Änderungen für Diablo 4

Der lang erwartete Diablo 4 Patch 1.1.1 wird am heutigen 8. August 2023 auf die Live-Server aufgespielt. Auch wenn sich Blizzard bisher nicht offiziell zum Zeitplan geäußert hat, können Spieler wie üblich von einem Updateausgehen.Unklar ist, wie groß Patch 1.1.1 ausfällt und ob Blizzard vor der Veröffentlichung einen Preload über den Battle.net-Client anbieten wird. Das Update zum Start der Saison der Boshaftigkeit brachte einen 10-GB-Patch mit, allerdings auch neue Inhalte. Die kommenden Balancing-Änderungen dürften aller Voraussicht nach kleiner ausfallen.Bisher hat Blizzard weder für den europäischen noch für den priorisierten US-amerikanischen Raum Wartungsarbeiten angekündigt. Aktuell müssen Spieler also nicht mit einer Downtime oder großartigen Einschränkungen rechnen. Auch die Vergangenheit hat gezeigt, dass viele Arbeiten an Client und Servern "on the fly" erledigt werden konnten, ohne die Systeme herunterzufahren.Nach dem Campfire-Livestream Ende Juli fällt der in der letzten Woche veröffentlichte Changelog zum Patch 1.1.1 umfangreicher aus als erwartet. Sämtliche Klassen, vor allem die Zauberin und der Barbar, erhalten signifikante Updates - sowohl offensive als auch defensive Buffs.Weiterhin erhöht Blizzard die Droprate von seltenen und legendären Gegenständen und garantiert diese sogar bei Schatzgoblins und Dungeon-Bossen. Gleichzeitig soll die Gegnerdichte in Albtraumdungeons und bei Höllenflut-Events erhöht werden.Zu guter Letzt sinken die Kosten für das Umskillen, das Teleportieren aus Dungeons wird (wieder) beschleunigt, ein weiteres Bankfach steht gegen Gold zur Verfügung und Elixiere stapeln sich nun bis zu einer Anzahl von 99 Stück (früher 20 Stück).