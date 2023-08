Diablo 4: Barbaren-"Bug" erlaubt eine Milliarde Schaden in Sekunden

Blizzard hat endlich den von vielen lang erwarteten Patch 1.1.1 freigegeben, dieses Update soll viele Season-1-Verschlimmbesserungen ausmerzen. Doch das bedeutet nicht, dass es keine neuen (Quasi-)Bugs gibt, auch wenn sich manche wünschen werden, dass sie bleiben.

Season 1 ganz im Zeichen des "Barbiers"

Bug oder Feature?

Season 1 von Diablo 4 ist sicherlich umstritten, ein Dauerthema ist und bleibt die Balance. Dabei gibt es spezielle Items, die aber auch nach dem Patch 1.1.1 im Spiel sind und als besonders stark gelten. Dazu zählt vor allem der "Barbier", eines von insgesamt 32 sogenannten boshaften Herzen. Diese Edelsteine haben spezielle Fähigkeiten, sie sind teilweise klassenspezifisch, teilweise von allen Klassen nutzbar - der Barbier fällt in die zweite Kategorie.Der Barbier ist das wohl stärkste boshafte Herz, hier "stapelt" sich - vereinfacht erklärt - der Schaden und kann gewaltige Ausmaße erreichen. Dabei hat Patch 1.1.1 einen Bug gefixt, der durch den Barbaren-Aspekt des berserkerhaften Zerreißens auftrat, dabei wurde nicht der korrekte Blutungsschaden angewandt. Wie PC Gamer berichtet, hat der Patch außerdem heimlich die Interaktion bestimmter Fähigkeiten mit dem Barbier korrigiert.Der Schaden der Blutung wird nun aber korrekt skaliert. PC Gamer erklärt: "Dadurch kann man den Effekt des Barbiers auslösen und dann so viele Blutungen darin stapeln, dass der Lebenspunktebalken von 'Uber Lilith' auf und ab springt - fast so, als ob sie in Panik vor dem, was passieren wird, gerät - bevor die letzte Explosion sie auslöscht."Solche One-Hit-Exploits sind nicht Barbaren-exklusiv, auch beim Schurken gibt es Vergleichbares. Das Besondere beim Barbaren ist aber der Umstand, dass dieser von der zuletzt wohl schwächsten Klasse zu einer der stärksten wurde - und das quasi über Nacht. Offiziell kann man die Kombination Blutung und Barbier derzeit auch gar nicht als Bug werten, allerdings ist unwahrscheinlich, dass Blizzard es bei diesem Schaden belässt.