Hawaii-Brände: Altes SpaceX-Foto löst Verschwörungsmythen aus

Auf der Hawaii-Insel Maui gab es eine tragische Feuerkatastrophe, bei der mehr als 100 Menschen das Leben lassen mussten. Und leider gibt es erwartungsgemäß sofort Spinner, die das nutzen, um sich Verschwörungsmythen auszudenken und diese zu verbreiten.

SpaceX

Raketenstart wird zu "Weltraumlaser"

Zusammenfassung Tragische Feuerkatastrophe auf Hawaii-Insel Maui mit über 100 Todesopfern

Sofortige Verbreitung von Verschwörungstheorien im Kontext des Feuers

Anstieg der Zugriffe auf einen Artikel von Ars Technica von 2018

Artikel beschreibt regulären Start einer SpaceX Falcon 9-Rakete

Verschwörungserzähler nutzen Foto aus Artikel als "Beweis" für Laser-These

Fantasie, dass Feuer durch "gezielte Energiewaffe" ausgelöst wurde

In den vergangenen Tagen hat es auf der Insel Maui ein regelrechtes Feuerinferno gegeben und wie man es in solchen Fällen mittlerweile leider gewohnt ist, kommt es sofort zu Spekulationen, absurden Ideen und bewussten Verdrehungen der Wahrheit. Einen Fall dokumentiert gerade Ars Technica . Denn dort hat man aktuell einen Anstieg an Zugriffen auf einen Artikel von 2018 bemerkt und konnte sich das zunächst nicht ganz erklären.In diesem Artikel geht es um einen regulären Start einer Falcon 9-Rakete von SpaceX vom Weltraumbahnhof auf der Vandenberg Air Force Base. Dieser Start war an sich nichts Besonders, denn er brachte mehrere Kommunikationssatelliten des privaten Unternehmens Iridium sowie einen kleinen NASA-Satelliten ins All. Die einzigen Besonderheiten dieses Starts waren der Umstand, dass dabei ein Booster wiederverwendet wurde, außerdem war es laut Ars einer der wenigen Starts von dieser Air Force Base mit einem klaren Himmel.Der Artikel beinhalte mehrere Fotos, als zweite Aufnahme gab es einen sogenannten "Streak Shot", das ist eine Langzeitbelichtung, bei der eine Rakete einen Streifen hinterlässt - solche Fotos zeigen nicht nur die Flugbahn einer Rakete, sondern sehen schlichtweg spektakulär aus.Doch genau dieses Foto wird nun von Verschwörungsspinnern missbraucht, um den angeblich "wahren Grund" für die verheerenden Waldbrände zu verbreiten. Konkret wird hier fantasiert, dass die Feuer von Menschenhand ausgelöst wurden - und zwar per "gezielter Energiewaffe", also im Wesentlichen einem (Weltraum-)Laser.Nun steckt wie in jedem Verschwörungsmythos ein Fünkchen Wahrheit in dieser Sache, denn solche Energiewaffen sind tatsächlich in Entwicklung. Es gibt aber keine Waffen, die auch nur ansatzweise leistungsstark genug wären, um solchen Schaden anzurichten, geschweige denn, das vom Weltraum aus zu schaffen.Das interessiert derartige Spinner aber nicht und sie verweisen als "Beweis" auf das erwähnte bzw. gezeigte Foto. Und auch wenn man das hoffentlich nicht extra erwähnen muss: Das Ganze ist natürlich kompletter Unfug.