Zeitplan-Wahnsinn: NASA wegen SpaceX in Sorge um Mondlandung

Artemis 3, die Rückkehr zur Mondoberfläche im Jahr 2025: SpaceX soll für dieses historische Vorhaben der NASA eine angepasste Version seines Starship entwickeln. Jetzt wächst die Sorge, dass das Unternehmen bei seinen Prognosen allzu optimistisch war.

Artemis 3: NASA macht sich große Sorgen wegen SpaceX

Das wird wohl nichts mit 2025

Das Starship hat jüngst seinen ersten Jungfernflug hinter sich gebracht - ein großer Erfolg, der aber von der klaren Erkenntnis begleitet wird, dass hier noch sehr viel Arbeit zu leisten ist, bis das Vehikel nur annähernd für den Einsatz als Transporter für Menschen in Betracht gezogen werden kann.Neben dem Start in den Orbit soll SpaceX am Ende des Jahres 2025 bei der Artemis 3-Mission mit dem System noch viel mehr leisten. Jetzt spricht die NASA ganz offen darüber, dass man sich große Sorge macht, dass dieser Zeitplan nicht gehalten werden kann.Diese Sorgen lassen sich mit einem Blick auf den Kalender leicht nachvollziehen. SpaceX System setzt voraus, dass der "Starship-Lander" sowie mehrerer "Tanker-Starships" in den Orbit gebracht werden, die dann die Mondlande-Einheit mit dem nötigen Treibstoff versorgen. Schon alleine der Aufbau dieser Flotte ist ein sehr großes Unterfangen, der vorgesehene Transfer von kryogenen Flüssigkeiten in der Erdumlaufbahn bisher noch nicht demonstriert. Ferner erfordert der Vertrag mit der NASA, dass SpaceX die Artemis-Mission vor 2025 einmal vollständig mit einem unbemannten Starship durchlaufen muss.Jim Free, stellvertretender NASA-Administrator für die Entwicklung von Erkundungssystemen, findet laut SpaceNews jüngst bei einer gemeinsamen Sitzung führender Wissenschaftler sehr klare Worte für die wachsende Sorge, dass SpaceX dieser Aufgabe nicht wie geplant gewachsen sein könnte. "Das sind eine ganze Menge Starts, um diese Missionen durchzuführen", sagte Free. "Sie haben noch eine beträchtliche Anzahl von Starts vor sich, und das gibt mir natürlich Anlass zur Sorge, was den Dezember 2025 als Termin für Artemis 3 angeht."Auf Nachfrage gesteht Free ein, dass man auch bei der NASA intern schon mit einer Verschiebung rechnet. "In Anbetracht der Schwierigkeiten, die SpaceX hatte, halte ich das für sehr besorgniserregend", sagte er. "Man kann darüber nachdenken, dass das (Artemis 3) wahrscheinlich in das Jahr '26 rutscht." Danach folgt ein Satz, den man wohl als verbales Schulterzucken verstehen kann: "Ich werde oft gefragt: 'Schaft ihr den Termin?' Nun, sie (SpaceX) müssen erst einmal fliegen, bevor wir irgendeine Art von Bewertung vornehmen können", schließt Free.