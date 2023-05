Vast: SpaceX soll erste private Raumstation schon 2025 ins All bringen

Das Raumfahrt-Startup Vast wird hinsichtlich des Starts der ersten kommerziell betriebenen Raumstation konkreter. Der Start soll mit einem Launcher von SpaceX erfolgen und das Unternehmen soll auch die Crew in den Orbit transportieren.

Die Raumstation soll den Namen Haven-1 tragen. Das teilte Vast-Gründer Jed McCaleb mit. Dieser ist durch Geschäfte im Kryptowährungen-Sektor zum Milliardär geworden und somit ein weiterer aus der Riege der Mega-Reichen, der sein Geld in Raumfahrprojekte investiert. Dass er damit einen ähnlichen Status wie Elon Musk erreichen will, hat er schon mehrfach angedeutet.McCaleb steckt nach eigenen Angaben 300 Millionen Dollar in das Raumstations-Projekt. Externe Investoren will er dabei außen vor lassen, bis die Raumstation im Orbit ist und selbst Einnahmen generieren könne. Ihm sei dabei bewusst, führte er gegenüber CNN aus, dass die Summe nicht reichen und er auch zu höheren Investitionen gezwungen sein könnte.Vast strebt den ersten Start für die Raumstation für das Jahr 2025 an. Ob dies klappt, bleibt aber abzuwarten. Die Entwicklung einer Raumstation ist ein äußerst komplexes Unterfangen, das umfangreiche Tests und Schlüsseltechnologien wie Lebenserhaltungssysteme erfordert. Allerdings will man hier einen Teil der Technologien zweitverwerten, die in den Dragon-Raumschiffen von SpaceX zum Einsatz kommen, was die Entwicklung letztlich effizienter macht.Haven-1 soll in naher Zukunft zahlende Weltraum-Touristen beherbergen. Neben deren Unterbringung ist auch die Erforschung und Erprobung weiterführender Technologien eine zentrale Aufgabe der Station. Denn McCaleb hat letztlich ein sehr viel größeres Ziel: Er will die erste Raumstation konstruieren, in der man sich unter normalen Schwerkraftbedingungen aufhalten kann. Ein solches System müsste aber sehr viel größer ausfallen als die jetzt geplante Haven-1, bei der es sich im Wesentlichen um eine dauerhaft im Orbit gehaltene, etwas größere Raumkapsel handeln wird.