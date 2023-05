Steam Deck steuert Maschinengewehr der ukrainischen Armee fern

Valves Handheld Steam Deck ist bei Spielern ein großer Erfolg, denn der Quasi-Switch-Konkurrent bringt einen großen Teil der Steam-Bibliothek in ein Hosentaschenformat. Es gibt auch längst Hacks und andere Zweckentfremdungen, darunter auch für den Kriegseinsatz.

Steam Deck als moderne Fernsteuerung

Denn das Steam Deck ist im Wesentlichen ein kleiner Linux-Rechner mit integriertem Bildschirm. Gedacht ist diese Art der Hardware vor allem für Gaming, doch die Software kann auch verändert bzw. modifiziert werden. Davon profitiert nun auch die ukrainische Armee. Denn sie hat einen Maschinengewehrturm entwickelt, der sich per Steam Deck fernsteuern lässt.Wie Vice unter Berufung auf die Facebook-Seite der Territorialverteidigung der Ukraine (TRO) berichtet, wurde die sogenannte Sabre Remote Weapon Station von Grund auf neu entwickelt, und zwar teilweise mithilfe von Crowdfunding.Sabre ist eine ferngesteuerte Waffenplattform, die dort platziert werden kann, wo sie benötigt wird. Sie muss aber nicht direkt von Menschen bedient, sondern kann von anderer Stelle gesteuert werden. Das senkt das Risiko natürlich signifikant, da sich der Schütze in (mehr oder weniger) sicherer Entfernung befindet und das Waffensystem per Steam Deck bedient.Ursprünglich wurde Sabre als Antwort auf UAVs (Unmanned Aerial Vehicles) entwickelt, also Drohnen. Allerdings fand man schnell heraus, dass sich das Waffensystem gut oder besser für die Verteidigung von Stellungen eignet.Neu ist diese Idee oder ein solches Waffensystem freilich nicht, das wissen auch Videospieler aus Games, in denen solche ferngesteuerten Geschütze schon lange (in Shootern und anderen Action-Spielen) immer wieder zur Verwendung kommen. Bisher wurden Systeme wie Sabre aber per Joystick und einem separaten Monitorsystem gesteuert, das Steam Deck vereint hingegen beides in einem handlichen und damit mobilen Format.