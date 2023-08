Mit Preiserhöhungen und ständigen Änderungen am Xbox Game Pass-Probeabo sorgt Microsoft vor allem bei neuen Spielern für Verwirrung. Wenige Wochen vor dem Launch des kommenden Sci-Fi-Hits Starfield wird der beliebte "1-Euro-Tarif" weiter eingeschränkt.

Immer weniger Neukundenvorteile

Game Pass oder doch besser Einzelkauf?

Zusammenfassung Microsoft erhöht Preise und ändert das Xbox Game Pass-Probeabo.

Neukunden bekommen nur noch 14 Tage Probezeit für 1 Euro.

Konsolentarif ohne Testzeitraum für 11 Euro / Monat.

Preiserhöhung ab 13. September auch für Bestandskunden.

Microsoft wird neue Einführungsangebote evaluieren.

Änderungen nur einen Monat vor Starfield-Launch im September.

Die Zeiten, in denen Neukunden den Xbox Game Pass drei Monate lang für nur einen Euro ausprobieren konnten, scheinen endgültig vorbei zu sein. Kurzzeitig gänzlich abgeschafft und nach einer Preiserhöhung wieder eingeführt, gilt der 1-Euro-Testzeitraum jetzt nur noch für 14 Tage. Allerdings auch nur für Abonnenten des Ultimate- oder PC-Tarifs. Für Konsolen werden ohne Xbox Live Gold, EA Play und Streaming direkt 10,99 Euro fällig.Microsoft führt die Änderungen am Probeabo nur einen Monat vor Erscheinen von Bethesdas Action-Rollenspiel Starfield durch, das ab 6. September 2023 direkt im Game Pass für Xbox Series X|S , Windows-PCs und zum Cloud-Gaming bereit­stehen wird.Das im Vorfeld stark gehypte Sci-Fi-Spiel gilt bereits jetzt als bester Kandidat, um neue Spieler für die Gaming-Flatrate zu gewinnen, die nun deutlich früher zur Kasse gebeten werden und somit mehr Geld für die Wochen und Monate mit dem Spiel einplanen müssen.Im Zuge der Preiserhöhung , die ab dem 13. September auch Xbox Game Pass-Bestandskunden trifft, gaben die Redmonder bereits zu verstehen, dass man die Einführungsangebote verändern und "verschiedene Marketingaktionen für neue Mitglieder in der Zukunft evaluieren" wird. Die Attraktivität des Ursprungs­angebots - drei Monate für einen Euro - bleibt bislang unübertroffen.Seit 6. Juli werden für den Xbox Game Pass Ultimate monatlich 14,99 Euro (statt 12,99 Euro) berechnet, während die Kosten der Spiele-Flatrate nur für Konsolen - wie eingangs erwähnt - von 9,99 Euro auf 10,99 Euro pro Monat gestiegen sind. Lediglich der Tarif für PC-Spieler bleibt mit einer Grundgebühr von 9,99 Euro preisstabil.In Bezug auf Starfield besteht alternativ zum Game Pass weiterhin die Möglichkeit des Einzelkaufs. Im Microsoft Store kann die Standardedition (PC + Konsole) samt Pre-Order-Boni für 79,99 Euro vorbestellt werden. Bei Steam wird für die reine PC-Version 69,99 Euro berechnet.Zusätzlich wird die Starfield Digital Premium Edition für 109,99 Euro respektive 99,99 Euro verkauft. Sie enthält neben dem Basisspiel die zukünftige Story-Erweiterung "Shattered Space", zusätzliche Skins und vor allem einen 5 Tage früheren Zugang zum Spiel (Early Access).