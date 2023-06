Noch mehr überall spielen: Xbox Game Pass bald bei Nvidia GeForce Now

Wer keine leistungsstarke Hardware hat, aber eine schnelle Internetverbindung, kann mit Game-Streaming-Diensten aufwendige Spiele nutzen. Jetzt wird Nvidias GeForce Now deutlich attraktiver, da Microsoft bald Titel des PC Game Pass über die Plattform bereitstellt.

Alles Teil eines größeren Plans

Die Partnerschaft von Microsoft und Nvidia wurde schon Anfang dieses Jahres offiziell angekündigt und läuft über 10 Jahre. Wie The Verge berichtet, hat Sarah Bond, Leiterin der Xbox Creator Experience, bei einer privaten Xbox Medienkonferenz in Los Angeles am Sonntag weitere Details zu den Plänen bekannt gegeben. "Man wird seinen PC Game Pass Katalog auf allen Geräten spielen können, die von Nvidia GeForce Now unterstützt werden", so Bond. Das klingt vielversprechend.Kurz darauf hatte Microsoft dann auch über die offiziellen Xbox-Kanäle über entsprechende Vorhaben informiert . Schaut man hier etwas genauer hin, zeigt sich schnell, dass durch die Aussage Bonds, der "PC Game Pass Katalog" sei bei GeForce Now verfügbar, doch Verwirrung entstehen könnte. Zum Start sind nicht alle Titel im Katalog, sondern "ausgewählte PC-Spiele" über den Streaming-Dienst von Nvidia verfügbar.Aktuell spricht Microsoft davon, dass PC Game Pass "später in diesem Jahr" auf GeForce Now landen wird. Es kann vermutet werden, dass die Umsetzung zusammen mit dem angekündigten Support des Microsoft Store auf der Nvidia-Plattform erfolgt. Auf diesem Weg kann Microsoft dann nicht nur direkt Spiele anbieten, sondern auch den Abschluss des Game-Pass-Abonnements ermöglichen.Für Microsoft ist der Deal mit Nvidia auch Teil einer größeren Strategie im Kampf um die Zulassung der Übernahme von Activision Blizzard. Wie Bond nach dem Xbox Games Showcase mitteilt, hat man alleine in diesem Jahr mit fünf weiteren Cloud-Anbietern ähnliche Verträge geschlossen, darunter Ubitus und Boosteroid. Damit will Microsoft Regulierungsbehörden signalisieren, dass man nicht beabsichtigt, die wachsende Stärke des Game Pass unlauter zu nutzen.