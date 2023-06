Preiserhöhung: Xbox Series X und Xbox Game Pass werden teurer

Die Preise für die Xbox Series X und den Xbox Game Pass steigen. Bereits im Juli startet Microsoft schrittweise mit einer Erhöhung, angefangen bei den Gebühren für seine Gaming-Flatrate. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Redmonder an der Preisschraube drehen.

50 Euro Aufpreis für Xbox Series X, Game Pass ab 10,99 Euro

"Irgendwann müssen wir die Preise erhöhen" gab Xbox-Chef Phil Spencer im Oktober zu verstehen ( wir berichteten ). Zuletzt deutete sich eine Preisanpassung der Xbox Series X zu Beginn des Jahres an, allerdings nur in Japan . Nachdem Sony bereits frühzeitig den Preis der PlayStation 5 um 50 Euro erhöht hat, reagiert Microsoft jetzt erst knapp ein Jahr später.Wie die Kollegen von The Verge erfahren haben, steigt der Preis der Xbox Series X in Deutschland von aktuell 499,99 Euro auf 549,99 Euro. Damit orientieren sich die Redmonder an Sonys Preiserhöhung der PS5 . Der neue Preis gilt ab dem 1. August 2023. Die günstigere, aber auch leistungsschwächere Xbox Series S soll hingegen ihren Preispunkt von derzeit 299,99 Euro bzw. 349,99 Euro in der schwarzen Farbvariante mit 1-TB-SSD halten.Darüber hinaus wird der Preis des Xbox Game Pass angezogen. Die Gaming-Flatrate für Konsolen steigt von monatlich 9,99 Euro auf 10,99 Euro. Für den Xbox Game Pass Ultimate samt Xbox Live Gold, Microsofts Cloud-Gaming, PC-Spielen und EA Play verlangt man hingegen nicht mehr nur 12,99 Euro, sondern bald 14,99 Euro pro Monat. Bestandskunden wird der höhere Preis erst ab dem 13. September angerechnet. Für Neukunden gelten die neuen Gebühren hingegen bereits ab dem 6. Juli.Aktuell erhältliche Guthabenkarten für den Xbox Game Pass (Ultimate) können euch den günstigen Preis für weitere 36 Monate sichern."Diese Game Pass-Preisanpassungen stehen nicht im Zusammenhang mit dem Activision Blizzard-Deal und sollen den lokalen Marktbedingungen entsprechen", sagt Kari Perez, Leiterin der Kommunikationsabteilung von Xbox, gegenüber The Verge. Es ist die erste Preiserhöhung für die Xbox Series X seit ihrer Einführung im Jahr 2020 und auch der Game Pass blieb seit seinem Marktstart 2017 verschont. Nun schlagen die Hürden der letzten Monate und Jahre doppelt zu - Coronavirus-Pandemie, Chipkrise, Inflation und Massenentlassungen.