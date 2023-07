Diablo 4: Alle Infos zur ersten Season, Startzeit und zu neuen Inhalten

Mit der Saison der Boshaftigkeit startet heute das erste saisonale Event für Diablo 4 . Wir fassen kompakt zusammen, was ihr alles über die neuen Inhalte, anstehenden Wartungsarbeiten, den Release-Zeitraum und In-Game-Features wie den Battle Pass wissen müsst.

Das wichtigste zuerst: die Saison der Boshaftigkeit startet am heutigen 20. Juli um. Ein zusätzliches Update wird theoretisch nicht benötigt. Der am 18. Juli veröffentlichte Patch 1.1 gilt als Pre-Patch bzw. Preload und kann bereits jetzt heruntergeladen und installiert werden. Eventuelle Hotfixes am heutigen Abend sind allerdings nicht auszuschließen.Wartungsarbeiten kündigte Blizzard bereits für den Zeitraum von 16:30 Uhr bis 19:30 Uhr an. Eine Downtime wird es allerdings nicht geben. Die Entwickler weisen lediglich auf eventuelle Einschränkungen und Verbindungsabbrüche hin. In der Vergangenheit liefen die Arbeiten an den Servern jedoch problemlos ab.Diablo 4-Spieler erhalten in der ersten Season unter anderem Zugriff auf eine neue Questreihe, neue einzigartige Gegenstände, weitere legendäre Aspekte, Dungeons und einen neuen Boss. Zudem können über die Saisonreise eine Vielzahl an Belohnungen freigeschaltet werden, etwa spezielle Gegenstände und Aspekte. Auch das Aufleveln des Battle Pass erfolgt über die Saisonreise.Mit dem Start der ersten Diablo 4 Season erhalten alle Spieler Zugriff auf den neuen Battle Pass. Dieser beinhaltet insgesamt 90 Stufen, davon 27 kostenlose und 63 Premium-Stufen. Letztere können mit der "Platin"-Währung für Echtgeld oder durch den Erwerb der Digital Deluxe und Ultimate Edition von Diablo 4 freigeschaltet werden. Entwarnung: Der kostenpflichtige Premium Battle Pass beinhaltet ausschließlich kosmetische Inhalte.Spielentscheidend ist lediglich der kostenlose Diablo 4 Battle Pass mit seinen 27 Stufen. Hier versteckt sich die neue Währung "Schwelende Asche". Mit ihr können saisonale Segen freigeschaltet werden, etwa ein XP-Bonus auf das Töten von Monstern, ein Gold-Boost beim Verkaufen von Items oder aber eine Verlängerung der Dauer von Elixieren.Wer bereits vor dem Start der Diablo 4 Saison der Boshaftigkeit einen Charakter erstellt hat, sollte sich zuvor in diesen einloggen. Erst danach wird der Fortschritt zu Teilen von Blizzard auf die saisonalen Server übertragen.Im Anschluss muss ein neuer Charakter auf dem speziellen "Seasonal Realm" erstellt werden. Von Charakteren auf dem sogenannten "Eternal Realm" werden folgende Inhalte übertragen.Die Anrechnung der Altäre von Lilith und die der aufgedeckten Kartenbereiche sorgt dafür, dass ein Teil des Rufbonus von alten auf neue Charaktere übergehen. Unter anderem erhaltet ihr so zu Beginn eine größere Anzahl an Tränken und zusätzliche Skillpunkte für Fertigkeiten. Das Bewältigen der ersten Level geht somit einfacher von der Hand - ihr seid stärker und lebt länger.Wird die erste Diablo 4 Season nach voraussichtlich drei Monaten beendet, werden eure saisonalen Charaktere - inklusive Gegenständen und Co. - auf den Eternal Realm zurücktransferiert. Saison-spezifische Features, wie boshafte Herzen, sind dann allerdings nicht länger verfügbar.