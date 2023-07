Nach dem katastrophalen Start der ersten Diablo 4-Season sorgt Blizzard für Schadensbegrenzung. Am Freitag wollen die Entwickler in einem weiteren Campfire-Livestream die Details zum kommenden Patch 1.1.1 ankündigen, um wieder auf Kurs zu kommen.

Neues Update soll (viele) Fehler ausbügeln

Offizieller Trailer: Diablo 4 Season 1 - Die Saison der Entartungen

Patch 1.1.1: Mit welchen Änderungen ist zu rechnen?

Zusammenfassung Blizzard reagiert auf Shitstorm nach Release von Patch 1.1.0

Details zum Patch 1.1.1 im Campfire-Livestream am 28.07.23

Levelphase zwischen 50 & 100 vereinfachen, Zauberin & Barbar verbessern

Mehr Loot & Gegner, Erweiterung der Beutetruhe, größere Elixier-Stacks

Patch Notes zeigen weitere Auswirkungen, Release in 1. August-Hälfte?

Trotz umfangreicher Patch Notes und vermeintlicher Verbesserungen flog Blizzard der kürzlich erschienene Patch 1.1.0 und somit der Start der Saison der Boshaftigkeit gewaltig um die Ohren - ein Shitstorm entbrannte in der Diablo 4-Community."Wir wissen, dass er schlecht ist und keinen Spaß macht und wir planen nicht, jemals wieder einen derartigen Patch zu veröffentlichen", gab Community-Director Adam Fletcher im letzten Livestream bekannt. Nun soll der zeitnah erscheinende Patch 1.1.1 zumindest einen Teil der Fehler ausmerzen.Blizzard wird dazu amdeutscher Zeit in einem weiteren Campfire-Livestream ins Detail gehen. Ein Release in dieser Woche ist somit ausgeschlossen. Stattdessen kündigte Fletcher diverse Hotfixes und ein Client-Update ohne Balancing-Änderungen für die nächsten Tage an.Vorab stellten die Entwickler bereits in Aussicht, dass man die Levelphase zwischen den Stufen 50 und 100 vereinfachen möchte. Zudem sollen die Zauberin und der Barbar nach diversen Nerfs verbessert werden.Ferner wird mehr Loot in Form von besonders einzigartigen Gegenständen (Uber-Uniques), Schatzgoblins und Co. versprochen. Dazu gibt es eine Erweiterung der Beutetruhe, mehr Gegner in Albtraum-Dungeons und größere Elixier-Stacks. Weitere Auswirkungen werden die Patch Notes zeigen, die zeitnah erwartet werden.Einen angepeilten Release-Termin für Patch 1.1.1 gaben die Diablo 4-Entwickler bisher nicht bekannt. Ein Launch in der ersten August-Hälfte wäre allerdings denkbar und ratsam.