Diablo 4: Alle Infos zum Season Pre-Patch, Wartungsarbeiten & Co.

Mit dem heutigen Patch 1.1 bereitet Blizzard Diablo 4 und seine Server auf den anstehenden Season-Start am 20. Juli vor. Verbunden mit mehrstündigen Wartungsarbeiten, können sich Spieler bereits am Abend auf die neuen Inhalte vorbereiten - das alles solltet ihr wissen.

Drei Stunden Wartungsarbeiten & Patch-Download

Bereitet euch schon heute auf Diablo 4 Season 1 vor

Welche Neuerungen bringt die erste Diablo 4 Season?

Offizieller Trailer: Diablo 4 Season 1 - Die Saison der Entartungen

Zusammenfassung Heutiger Patch 1.1 bereitet Diablo 4 auf Saisonstart am 20. Juli vor.

Wartungsarbeiten am 18. Juli zwischen 19 und 22 Uhr.

Patch 1.1 muss heruntergeladen und installiert werden.

Saisonstart am 20. Juli mit sechs neuen Gegenständen, sieben Aspekten und 32 entarteten Eigenschaften.

Neue Dungeons, Weltboss und saisonale Reise.

Battle Pass mit 27 kostenlosen und 63 Premium-Tiers.

Im Vorfeld der ersten Diablo 4 Season werden am heutigen 18. Juli zwischen 19 und 22 Uhr deutscher Zeit Wartungsarbeiten durchgeführt. Eine Downtime soll es allerdings nicht geben. Blizzard warnt lediglich davor, dass es in diesem Zeitraum zu "Unterbrechungen der Dienste" und zu Verbindungsabbrüchen kommen kann. Vor allem Hardcore-Spieler sollten somit auf der Hut sein.Spätestens im Anschluss (ab 22 Uhr) erhalten Spieler Zugriff auf den Diablo Patch 1.1, der über den Battle.net-Client heruntergeladen und installiert werden kann. Nach dem Download ist ein Neustart des Spiels erforderlich. Da die "Saison der Boshaftigkeit" erst am 20. Juli 2023 startet, kann das heutige Update als passender Preload angesehen werden.Um den Saisonstart am 20. Juli vorzubereiten, sollten Spieler nach dem Download von Patch 1.1 mit ihrem am weitesten fortgeschrittenen Charakter ins Spiel einloggen. So gewährleistet Blizzard, dass erspielte Belohnungen vom aktuellen Eternal Realm auf den neuen Season Realm übertragen werden - zumindest ein Teil davon. Das gilt für die Altäre von Lilith, die bereits entdeckten Gebiete auf der Karte und der damit verbundene Fortschritt im Rufsystem.Zeitgleich mit dem heutigen Diablo 4 Update wird Blizzard ausführliche Patch Notes veröffentlichen. Diese dürften entsprechend lang ausfallen, vor allem in Hinsicht auf Balancing-Updates der einzelnen Klassen, die bereits heute Abend greifen. Spieler sollten mit "Nerfs" - also einer Abschwächung diverser Skillungen - rechnen, etwa für Druiden, Totenbeschwörer und Barbaren.Vor wenigen Wochen bestätigten die Entwickler sechs neue einzigartige Gegenstände, sieben neue Aspekte und 32 entartete Eigenschaften. Letztere stehen in Verbindung mit saisonalen entarteten Herzen, speziellen Sockelsteinen für Amulette. Zum Sammeln der Herzen kommen entartete Tunnel als neue Form von Dungeons und Varshan der Verzehrte als neuer Weltboss ins Spiel.Weiterhin können Spieler die aus Diablo 3 bekannte Saisonreise antreten, mit ihr diverse Boni freischalten und den neu eingeführten Battle Pass füllen. Der Battle Pass verfügt über 27 kostenlose Stufen und 63 Premium-Tiers für zahlende Spieler. Die kostenpflichtigen Level beschränken sich dabei ausschließlich auf kosmetische Gegenstände, während im Free-Tier die wichtige "schwelende Asche" als neue Währung für Saisonsegen (Buffs) gesammelt werden kann.