Spotify erhöht in Österreich die Preise für sein Premium-Abo. Die Chancen sind hoch, dass die Preiserhöhung ihren Weg nach Deutschland findet. Betroffen sind alle Tarife, egal ob Einzelperson, Paar, Familie oder Student. Monatlich muss ein Euro mehr eingeplant werden.

Inflation schlägt zu: Spotify nur einer von vielen

Höhere Preise haben sich lange angekündigt

Nutzer von Video- und Musik-Streaming-Diensten müssen immer tiefer in die Tasche greifen. Ob Apple Music, Netflix , Dazn, Amazon Prime oder Disney+, inflationsbedingt werden die Mehrkosten in den meisten Fällen direkt an die Nutzer weitergegeben - trotz Massenentlassungen und Rekordgewinn. Nun scheint auch Spotify seine 10-Euro-Marke zu durchbrechen.In Österreich werden Kunden aktuell darüber informiert, dass die Kosten für Spotify Premium unter anderem im durchaus beliebten Individual-Tarif für Einzelpersonen von einst 9,99 Euro auf 10,99 Euro pro Monat ansteigen werden. Für Neukunden greift die Preiserhöhung sofort. Bestandskunden haben hingegen bis zum 30. September 2023 Zeit, die neuen Gebühren zu akzeptieren. Wenn nicht, erlischt der Premium-Zugang.Gleichzeitig werden die Spotify Premium-Abos für Paare, Familien und Studenten um jeweils einen Euro erhöht. Somit kosten die Tarife in Österreich monatlich 13,99 Euro (Duo), 16,99 Euro (Family) bzw. 5,99 Euro (Student).Bereits im letzten Jahr gab Spotifys Europa-Chef Michael Krause zu verstehen, dass eine Preiserhöhung in vielen Ländern längst überfällig sei ( wir berichteten ). Als Nummer Eins unter den Musik-Streamingdiensten hat sich Spotify allerdings vergleichsweise lange zurückgehalten."Damit wir weiterhin innovativ bleiben und den Fans, der Musikindustrie und den Creatorn auf unserer Plattform einen Mehrwert bieten können, aktualisieren wir gelegentlich unsere Preise", ist das offizielle Statement (via Caschys Blog ) seitens Spotify zu den Preiserhöhungen in Österreich.Bisher ist unklar, ob und wann Spotify auch Kunden aus Deutschland zur Kasse bittet. Aus Erfahrung sollte man jedoch davon ausgehen, dass die Preiserhöhung hierzulande nicht allzu lange auf sich warten lassen wird. Die Einführung des kürzlich in Aussicht gestellten "Supremium"-Tarifs mit Hi-Fi-Audio steht ebenfalls weiterhin aus.