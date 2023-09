Gangs missbrauchen Fake-Streams auf Spotify zur Geldwäsche

Spotify ist aus dem Leben vieler Menschen nicht mehr wegzudenken, doch man findet sich auch immer im Mittelpunkt von Betrü­ge­reien wieder. Das zeigt derzeit ein Fall aus der schwedischen Heimat von Spoti­fy, denn dort wurde der Streaming-Dienst zur Geldwäsche missbraucht.

Schweden hat ein Gangproblem

Schweden wird seit einiger Zeit von einer Reihe von Morden und Bombenanschlägen - in mehrfacher Hinsicht - erschüttert, diese haben aber keine terroristischen, sondern kriminelle Hintergründe. Die beteiligten Gangs nutzen die gesamte Bandbreite des verbrecherischen Spektrums, darunter Drogenhandel, Raubüberfälle, Betrug und sogar Auftragsmorde.Dieses Geld muss natürlich gewaschen werden und hier spielt Spotify eine unfreiwillige Rolle. Denn wie der britische Guardian unter Berufung auf die schwedische Zeitung Svenska Dagbladet berichtet, werden hierfür auf Spotify gefälschte Streams verwendet. Dabei veröffentlichen Künstler, die Verbindungen in die kriminellen Organisationen haben, auf dem Musikdienst "gefälschte" Songs, für diese bezahlen sie mit dem illegalen Geld und waschen dieses.Laut Svenska Dagbladet wurde diese Methode von vier Mitgliedern unterschiedlicher Gangs sowie einem unabhängigen Polizeiermittler bestätigt. Ein Gangmitglied sagte, dass diese Art der Geldwäsche seit 2019 praktiziert wird - zu einer Zeit, als (passenderweise) schwedischer Gangster-Rap im Land populär wurde.Konkret beschrieb ein Insider den Vorgang folgendermaßen: Die Gangs wandeln das "schmutzige" Geld in Bitcoin um und bezahlten dann mit der Kryptowährung Leute, die gefälschte Streams auf Spotify verkaufen. Dabei wird auch sichergestellt, dass die Songs an der Spitze der Charts landen - das soll für höhere Auszahlungen sorgen, da Platzierungen ganz oben höhere Ausschüttungen garantieren.Gegenüber der Nachrichtenagentur AFP bestätigte Spotify die Existenz dieser Masche und sagte, dass solche Manipulationen "eine branchenweite Herausforderung" seien und Spotify hart daran arbeite, dieses Problem zu lösen.