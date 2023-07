Android Auto bekommt speziell für Elektroautos gedachte Funktionen

Moderne Autos sind längst im Hinblick auf die Software ein gewaltiger Wachstumsmarkt und das ist auch der Grund, warum die Großen des Geschäfts ihre Bemühungen verstärken. Dazu zählt auch Google und der kalifornische Konzern will vor allem den Elektrobereich besser integrieren.

Mehr Elektro für Android Auto

Zusammenfassung Google intensiviert Bemühungen um Elektroautos: Android Auto mit neuen Features.

Neuer Code im Play Store: Möglichkeit, Elektroauto vorzugeben und Ladestecker anzugeben.

Android Auto könnte künftig vielleicht Ladestand anzeigen.

Update Android Auto Version 9.9 ab sofort herunterladbar.

Pkw haben heutzutage fast allesamt große Infotainment-Displays, auf diesen sind immer häufiger bzw. immer mehr Systemeinstellungen zu finden, dazu kommen natürlich auch diverse Apps, die die Fahrt schneller und effektiver, aber auch kurzweiliger gestalten soll. Im Fall von Google heißt das ganze Android Auto und der Konzern aus dem kalifornischen Mountain View hat seine Bemühungen dazu in den vergangenen Monaten und Jahren intensiviert.Bisher ist Android Auto allerdings vor allem eine Lösung, die sich ganz allgemein an Pkw aller Art richtet. Allzu viele Funktionen, die auf Elektroautos zugeschnitten sind, hat die Google-Lösung nämlich nicht. Das soll sich allerdings ändern, denn wie 9to5Google unter Berufung auf Smart Droid berichtet, finden sich im aktuellen Code der APK im Play Store von Google diverse Hinweise darauf, dass der Suchmaschinenriese sich verstärkt um dieses Thema kümmern wird.So soll es künftig möglich sein, Android Auto manuell vorzugeben, dass es sich beim jeweiligen Fahrzeug um ein Elektroauto handelt - und damit auch diverse Elektro-spezifische Features für Apps wie Google Maps freischaltet. Viel davon wird sicherlich mit dem Thema Laden zu tun haben, denn es kommt außerdem Unterstützung für das Vorgeben des Ladesteckers seines Fahrzeugs.Es ist schließlich möglich (aber aufgrund des gefundenen Codes noch nicht sicher), dass Android Auto künftig in der Lage sein wird, den Ladestand über das Interface von Android Auto anzuzeigen. Diese Änderungen sind in Android Auto-Version 9.9 entdeckt worden, diese kann ab sofort über den Play Store regulär heruntergeladen werden.