Android Auto kämpft derzeit mit großen Problemen bei der Verbindung

Viele Besitzer moderner Autos kennen und nutzen Android Auto . Damit kann man sein Phone einfach mit dem Infotainment-System des Fahrzeugs verknüpfen. Diese Verbindung wird in der Regel automatisch durchgeführt, wenn man das Auto betritt. Doch hier hakt es derzeit.

Verbindungsprobleme

Anfang des Jahres hat Google für Android Auto das Coolwalk genannte Update verteilt, dieses spendiert der Oberfläche ein verbessertes Design. Dabei lief aber nicht alles glatt, da es vor allem anfangs zahlreiche Probleme gab. Die hat der kalifornische Konzern jedoch mittlerweile weitgehend in den Griff bekommen.Nun berichtet 9to5Google aber, dass jüngste Updates für neue Probleme sorgen. In den vergangenen ein oder zwei Wochen häufen sich auf Reddit die Berichte von Nutzern, dass sich Android Auto mit dem Fahrzeug nicht verbindet, obwohl alles unverändert bzw. korrekt eingestellt ist. Auch wir können aus eigener Erfahrung bestätigen, dass Android Auto in den vergangenen Tagen nicht oder nur langsam eine Verbindung mit dem Auto aufnimmt.Laut 9to5Google äußert sich das auf zwei unterschiedliche Weisen: Im ersten Fall kann das Smartphone nicht verbunden werden, weil Android Auto laut Benachrichtigung auf dem Fahrzeugdisplay ständig gesucht, aber nie tatsächlich gestartet wird. Die Art der Verbindung spielt hier offenbar keine Rolle, da es sowohl bei Bluetooth als auch via Kabel auftritt.Im zweiten Fall kommt es zu wahllosen Abbrüchen einer bereits bestehenden Verbindung. Dieses Problem tritt offenbar vor allem bei Kabelverbindungen auf, laut dem Android-Blog konnte ein Nutzer es lösen, indem er einen Kabellos-Adapter anschloss, genauer gesagt war es ein Motorola MA1.Leider sind solche Probleme bei Android Auto alles andere als ungewöhnlich, wie immer müssen Betroffene hoffen, dass Google das per Update schnell beheben kann.