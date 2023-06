WinGPT: ChatGPT kann man jetzt sogar auf Windows 3.1 nutzen

Der OpenAI-Chatbot ChatGPT ist eine moderne Erfolgsgeschichte, viele haben die KI bereits ausprobiert und es gibt kein Medium, das nicht darüber berichtet hat. Mittlerweile gibt es eine neue "Disziplin", nämlich den Zugang dazu auf allen nur erdenklichen Geräten zu ermöglichen.

Bei Spielen wie Doom und The Elder Scrolls 5: Skyrim gibt es einen hartnäckigen Trend, das Spiel oder zumindest dessen Eröffnungssequenz (bei Skyrim) auf den "unmöglichsten" Geräten zum Laufen zu bringen. Das ist einerseits als Witz gedacht, andererseits als eine Art Fingerübung für Hacker und Programmierer. Doom beispielsweise wurde bereits für das Display eines Druckers sowie eines Traktors umgesetzt, auch Digitalkameras, Taschenrechner und (mit ein bisschen Schummeln) ein Schwangerschaftstest wurden hierfür herangezogen.Ähnlich ist es nun bei ChatGPT der Fall, hier läuft seit Wochen quasi ein Wettstreit, wem die kurioseste Umsetzung gelingt. Dabei kann man alte Windows-Versionen fast schon als eine eigene Subdisziplin bezeichnen. Denn wie Neowin berichtet, wurde vor Kurzem JavaGPT für Windows XP veröffentlicht, damit kann man ChatGPT auf dem 2001 veröffentlichten Betriebssystem nutzen.Das ist allerdings keine allzu große Kunst, da Windows XP ein verhältnismäßig modernes OS ist. Das kann man von Windows 3.1 nicht unbedingt behaupten, dieses hat bereits mehr als 30 Jahre auf dem Buckel und wurde im April 1992 auf den Markt geworfen.ChatGPT für Windows 3.1 nennt sich WinGPT. Das ist eine Drittanbieteranwendung, die in C geschrieben wurde und die auf die Standard-API des damaligen Betriebssystems zugreift. Der Macher erklärt den Prozess auf seiner (Retro-)Seite folgendermaßen: "Ich habe Open Watcom v2 als Compiler verwendet, was sehr praktisch ist, da es Cross-Compiling für 16-Bit-Windows unterstützt, sogar für Windows 11. WinGPT verbindet sich mit dem OpenAI API Server nativ mit TLS 1.3, sodass kein Proxy auf einem modernen Rechner benötigt wird, um TLS zu beenden."Das einzige nicht native Element, das für WinGPT zum Einsatz kam, war die Statusleiste. Zwar hatte Windows 3.1 eine native Anzeige dieser Art, diese hat Microsoft damals aber Entwicklern nicht bereitgestellt. Natürlich hat WinGPT einige Limits, darunter nur kurze Antworten des Bots - Grund dafür sind Einschränkungen beim Speicher.