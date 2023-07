Hype schon vorbei? Die ChatGPT-Zugriffe sanken zuletzt signifikant

In den vergangenen Wochen und Monaten kannte die Technik-Welt vor allem ein Thema: KI-Chatbots. Im Mittelpunkt stand hier natürlich ChatGPT-Macher OpenAI. Doch der Hype um die KI-Schmiede ist zuletzt aber deutlich abgekühlt, darauf deuten jedenfalls die Zugriffszahlen hin.

Zehnprozentiges Minus im Juni

OpenAI konnte in den vergangenen Monaten ein regelrecht unheimliches Wachstum verzeichnen, das die Macher von ChatGPT sowie GPT-4 in absehbarer Zukunft zur beliebtesten Webseite der Welt gemacht hätte - wenn es so weitergegangen wäre. Denn Anwendungen und Dienste im Zusammenhang mit künstlichen Intelligenzen waren in den Medien und auch bei Nutzern das Thema Nummer 1 - und es sah nicht danach aus, als würde das Thema so bald aus dem Fokus der öffentlichen Wahrnehmung verschwinden.Doch laut dem Web-Analyse-Unternehmen Similarweb ist das nun tatsächlich eingetreten bzw. hat OpenAI durchaus signifikant Zugriffe eingebüßt (via derStandard ). Similarweb dazu: "In anderen Worten: Google läuft nicht Gefahr, von der Tech-Demoseite OpenAI, die zu einem kulturellen Phänomen wurde, in den Schatten gestellt zu werden."Denn die ChatGPT-Macher haben im Juni im Vergleich zum Mai fast ein Zehntel an Traffic eingebüßt (9,7 Prozent), die Unique Visitors gingen um 5,7 Prozent zurück. Laut Similarweb ging auch die Zeit zurück, die Besucher auf der Webseite von OpenAI verbringen, nämlich um 8,5 Prozent.ChatGPT zieht weltweit allerdings immer noch mehr Besucher an als Microsofts Suchmaschine Bing oder auch Character.AI, die zweitbeliebtesten KI-Chatbot-Dienst. Der Blick auf die zweitgenannte Webseite lässt darauf schließen, dass der KI-Boom insgesamt nachlässt und die Nutzer nicht bloß das Interesse an ChatGPT verlieren.Denn auch Character.AI, eine Seite, auf der Chatbots die Persönlichkeiten von Berühmtheiten, historischen Figuren und fiktiven Charakteren übernehmen, musste im Juni einen Rückgang erleben. Es ist natürlich möglich, dass das mit dem sommerlichen Wetter zusammenhängt, weil Menschen insgesamt weniger Zeit vor Bildschirmen verbringen.