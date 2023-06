Endlich schneller leveln: Großes Diablo 4-Update jetzt verfügbar

Blizzard reagiert mit einem riesigen Diablo 4-Patch auf die Kritik von Spielern, die in den letzten Tagen zunahm. Unter anderem steigern die Entwickler die erhaltene Erfahrung für viele Endgame-Aktivitäten, darunter Albtraum-Dungeons, Höllenflut-Events und Co.

Die Erfahrung, die man für den Abschluss von Albtraum-Dungeons erhält, wurde deutlich erhöht.

Die Erfahrung, die man für das Töten von Monstern in Albtraum-Dungeons erhält, wurde deutlich erhöht.

Höllenfluttruhen gewähren nun einen deutlich höheren Erfahrungsbonus, wenn sie geöffnet werden.

Die Erfahrung, die man für den Abschluss von Einzelgeflüstern erhält, wurde allgemein deutlich erhöht.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den keine Erfahrung gewährt wurde, wenn nach Abschluss von Dungeonzielen Durchhalte-Events abgeschlossen wurden.

Weitere Änderungen & Komfort-Features

Vor allem für den typischen Feierabendspieler wird es in Diablo 4 im späteren Verlauf des Action-Rollenspiels schwierig, seinen Charakter ohne ein immenses Zeitinvestment voranzubringen und im Level aufzusteigen. Zudem häuften sich Beschwerden zur fehlenden Attraktivität in den für das Endgame geschaffenen Albtraum-Dungeons und der Höllenflut - zu wenig Erfahrung, zu wenig Gegner, zu wenig Beute.Bereits im zurückliegenden Entwickler-Livestream ging Blizzard auf die Kritik der Spieler ein versprach Besserung. Die ersten Weichen dazu wurden jetzt gestellt. Das ab sofort verfügbare Diablo 4 Update 1.0.3 (Build 42677) bringt einen deutlichen Erfahrungsgewinn für genannte Aktivitäten ins Spiel, sodass Leveln des Characters beschleunigt wird. In den offiziellen Patch Notes heißt es:Höllenflutbosse sollen nun häufiger qualitativ hochwertige Beute fallen lassen und die wöchentlichen Bonustruhen von Weltbossen verzichten auf ihre bisher oft zu hohe Stufenanforderung. Zeitgleich bringt Blizzard ein nützliches Komfort-Feature ins Spiel. Mit nur einem Klick können sich Spieler jetzt direkt vor einen aktivierten Albtraum-Dungeon teleportieren, ohne die Reise von der nächstgelegenen Stadt aufnehmen zu müssen. Die Monster- und Elitegegner-Dichte will Blizzard hingegen während der kommenden Diablo 4 Saison 1 erhöhen.Abschließend zeigen sich eine Vielzahl an Bugfixes im Bereich Gameplay, Quests, Benutzeroberfläche, Koop-Modus und Co. Unter anderem wurden dabei Verbesserungen an der Stabilität, Leistung und Grafik auf allen Plattformen vorgenommen. Ebenso werden diverse Balanceänderungen für jede Diablo 4-Klasse aufgeführt. Das Ziel der Entwickler: "Wir arbeiten in einer weiteren Runde voller Balanceanpassungen auch weiterhin daran, dass alle Klassen-Builds Spaß machen und sich mächtig anfühlen."Das neue Diablo 4-Update wird automatisch vor dem Spielstart über den Battle.net-Client heruntergeladen und installiert.