Diablo 4: Die ersten drei Unique-Item-Drops sind bereits bestätigt

Der neueste Teil des Actionrollenspiels von Blizzard ist seit gut drei Wochen erhältlich und wie immer bei Spielen wie Diablo geht es auch im vierten Teil darum, möglichst gute und seltene Ausrüstung zu erlangen. Besonders rar sind die sogenannten Uniques. Doch nun gab es die ersten Funde.

Erst vor ein paar Tagen hat ein Blizzard-Entwickler verraten, dass es derzeit in Diablo 4 genau sechs einzigartige Gegenstände gibt. Die sogenannten Uniques haben keine per Zufall bestimmten Statuswerte und Fähigkeiten, sondern sind von Hand bestimmt (die Höhe schwankt allerdings) und entsprechend mächtig. Diese Informationen kamen von Adam Jackson, dem Lead Class Designer bei Diablo 4.Jackson schrieb bzw. deutete an, dass es fast unmöglich ist, an einen dieser sechs Gegenstände zu kommen, da ein Drop von einem dieser Items einem Lottogewinn gleicht. Allerdings gibt es auch dort immer wieder Leute, die die richtigen Sechs erraten und das ist auch bei Diablo 4 nicht anders.Denn vor Kurzem konnte sich mit YesYou der erste Diablo-4-Spieler über Andariels Antlitz freuen (via WoW Head ). Das ist ein Helm, der wie alle anderen Unique-Gegenstände eine Item-Power von 820 hat. Er hat im vorliegenden Fall einen Rüstungswert von 1056 und einen Level von 91 (das sind aber keine fixen Werte). Besonderheit des im Englischen Andariel's Visage genannten Kopfschutzes ist der einzigartige "Life Steal"-Modifier, dieser erlaubt es dem Spieler, beim Kampf von Gegnern Lebensenergie abzuziehen.Mittlerweile geht es fast schon Schlag auf Schlag: Denn recht kurze Zeit nach Andariels Antlitz wurde vergangene Nacht der Fund des Schwertes The Grandfather registriert. Mittlerweile ist auch klar, dass der zuvor beschriebene Helm nicht der erste Unique-Drop war. Denn bereits am 10. Juni tauchte ein Screenshot auf, der den Harlequin Crest-Helm zeigt. Viele bezweifelten die Echtheit dieses Bildes, inzwischen ist aber klar und von Blizzard bestätigt, dass es echt ist.Kurzum: Sooo selten sind Uniques offenbar doch nicht.