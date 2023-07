Diablo 4: Entwickler enthüllen Details zur ersten Saison am 6. Juli

Derzeit warten viele Diablo 4-Spieler sehnsüchtig auf den Start der ersten Saison. Während Experten bisher von einem Start Ende Juli ausgehen, hält sich Blizzard mit offiziellen Informationen zurück. Nun soll ein Entwickler-Livestream am 6. Juli die wichtigsten Fragen beantworten.

Diablo 4 Saison 1: Schluss mit der Geheimniskrämerei

Haben sich Feierabendspieler gerade einmal durch die Haupt- und Nebenmissionen von Diablo 4 gekämpft, sitzen die sogenannten Core-Gamer bereits auf dem Trockenen. Im hohen Level-Bereich (70+) und vor allem nach dem jüngsten Patch ( wir berichteten ) nimmt der Langzeitspaß vergleichsweise rapide ab. Abhilfe schaffen hier die aus Diablo 3 bekannten Saisons mit neuer Levelerfahrung, eigenem Saisonthema und speziellen Saison-Items (z.B. Set-Gegenstände).Diablo 4 Saison 1 (engl. Season 1) soll Experten zufolge bereits in wenigen Wochen starten, prognostiziert wird Ende Juli. Allerdings steht eine offizielle Bestätigung seitens Blizzard weiterhin aus. Gleiches gilt für Informationen zum möglicherweise veränderten Gameplay, dem ersten Thema und natürlich einer Reihe von in Aussicht gestellten Komfortfunktionen. Nun will Blizzard sein Schweigen brechen, wie man in einem Blog-Beitrag bekannt gibt.Am 6. Juli 2023 ab 20 Uhr deutscher Zeit startet der nächste große Entwickler-Livestream, in dem neben dem mobilen Ableger Diablo Immortal auch über die erste Diablo 4-Saison gesprochen wird. Associate Game Director Joseph Piepiora und Lead Game Producer Timothy Ismay werden das Wort ergreifen, um den Start der Saison sowie "kommende Verbesserungen des Spielkomforts" anzukündigen. Im Anschluss ist eine weitere Fragerunde geplant, soweit man sich vom zurückliegenden Skandal erholt hat.Im Vorfeld kündigt Blizzard bereits diversen Verbesserungen für den Komfort der Diablo 4-Spieler an, darunter etwa die Integration von "sperrigen" Edelsteinen in das Materiallager, die Erweiterung der damit verbundenen Material-Limits, eine Anpassung der Resistenzen und eine automatische Rettung von Hardcore-Charakteren bei Verbindungsabbrüchen mithilfe einer Schriftrolle der Flucht. Allerdings werden diese Updates erst zum Start der zweiten Saison bereitstehen, was die Liste an Fragen rund um Saison 1 wohl kaum schmälert.