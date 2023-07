EU steht kurz vor Einleitung der Kartelluntersuchung der Office-Suite

Es ist ein ewiges Tauziehen um die Verknüpfung von Teams mit dem Office-Paket. Die EU hatte seit Jahren gewarnt, Microsoft Veränderungen vorgenommen und verhandelt - ohne Erfolg. Jetzt kommt wohl das, worauf viele gewartet hatten: Eine kartellrechtliche Untersuchung.

Microsoft und EU ringen um Verknüpfung von Teams und Office

Zusammenfassung EU steht vor Untersuchung gegen Microsoft

Slack reichte Beschwerde im Juni 2020 bei EU ein

Microsoft versucht Anpassungen vorzunehmen, um EU-Bedenken auszuräumen

Untersuchung folgt auf Scheitern der Verhandlungen zwischen EU und Konzern

EU erwartet deutliche Preissenkung für Office ohne Teams, Microsoft nicht bereit

Offizielles Verfahren der EU wohl in den nächsten Monaten

Die Wurzeln des Konflikts reichen auf eine Beschwerde zurück, die im Juni 2020 von Slack bei der EU eingereicht wurde. Der Vorwurf: Ausnutzung eines unlauteren Vorteils wegen der Integration von Teams in seine Office-Suite. Nach einer Befragung der Marktteilnehmer hatte die Kartellbehörde der Europäischen Kommission im letzten Jahr dann Verhandlungen mit Microsoft aufgenommen, um eine offizielle Untersuchung zu verhindern. Wie jetzt Reuters berichtet, sind die Gespräche zwischen der EU und dem Konzern aber "ins Stocken geraten."Die Folge: Microsoft muss damit rechnen, dass in den kommenden Monaten eine offizielle EU-Kartelluntersuchung eingeleitet wird. Das Unternehmen positioniert sich hier in einer Anfrage als verhandlungsbereit, geht aber nicht weiter auf die Bedenken der Wettbewerbshüter ein. "Wir arbeiten weiterhin kooperativ mit der Kommission bei ihrer Untersuchung zusammen und sind offen für pragmatische Lösungen, die ihre Bedenken ausräumen und den Kunden dienen", so ein Sprecher laut Reuters.Ein genauer Blick auf die Bemühungen Microsofts in den letzten Monaten zeigt, dass sich der Konzern schrittweise an Anpassungen versucht, die klar auf darauf ausgerichtet sind, Signale an die Kartellbehörden der EU zu senden. So sagte der Konzern zu, Teams und Office auf Wunsch der EU vollständig zu entkoppeln. Darüber hinaus ist auch die tiefe Integration in Windows 11 Geschichte.Doch in einem Punkt scheinen der Konzern und die EU keine Einigung erreichen zu können: der Preis von Office ohne integriertes Teams. Wie Reuters seine Quellen zitiert, habe die Europäische Kommission hier eine deutliche tiefere Preissenkung erwartet, als Microsoft bereit war, anzubieten. Mit der Einleitung eines offiziellen Verfahrens beginnt für diese Geschichte also das nächste Kapitel.