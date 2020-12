Microsoft Weihnachts-Werbespot 2020: Wenn Hunde fliegen könnten

Videos automatisch starten

Microsoft pflegt eine Reihe von Traditionen, darunter neben den "Ugly Sweaters" auch die Veröffentlichung eines Werbspots, der vor allem in den USA in der Weihnachtszeit läuft. In diesem Jahr sind Hunde die Protagonisten, die allerhand Abenteuer erleben - wenn auch nur im Traum.



Microsoft hat vor kurzem einen neuen Werbespot veröffentlicht, mit dem man eine weihnachtliche Kampagne einleitet, bei der es vor allem um "Feel-Good-Momente" geht. Das Ziel ist natürlich, die Kundschaft für die eigenen Produkte zu begeistern, andererseits möchte man aber auch einfach dafür sorgen, dass die Menschen dem Konzern gegenüber positiv gestimmt sind.



Der Softwaregigant bewirbt natürlich gleich eine ganze Reihe seiner Produkte, die in dem Spot prominent präsentiert werden. Unter anderem ist die neue Xbox zu sehen, aber auch das Surface Pro und der Surface Laptop. Hinzu kommen "Auftritte" von Windows 10, Microsoft Teams, Halo und Minecraft.



Schwerpunkt auf Microsoft Flight Simulator 2020 Eine zentrale Rolle übernimmt letztlich auch der neue Microsoft Flight Simulator 2020, der die beiden Hunde, die hier als "Hauptdarsteller" fungieren, vom Fliegen träumen lässt. Der kurze Film ist eher ruhig gehalten, soll aber natürlich auch in Zeiten der Coronavirus-Pandemie für Aufheiterung sorgen.



Der Werbespot trägt den Titel "Find Your Joy", also "Finde deine Freude", wobei der Untertitel "A Dog's Dream" also "Der Traum eines Hundes" lautet. Wie üblich finden sich auch einige kleine Easter-Eggs darin. So ist auf dem Desktop von Windows 10 in dem Clip neben einem Hintergrundbild, das ganz stark an Windows XP erinnert, natürlich ein Word-Dokument mit den Lieblingshydranten des tierischen Nutzers zu finden.



Außerdem erlaubt man sich ein paar Scherze, so dass zum Beispiel der Master Chief aus Halo mal eben eine Granate apportiert bekommt. Der neue TV-Spot von Microsoft dürfte vor allem in den USA auch im Fernsehen zu sehen sein. Ob er auch in Deutschland laufen soll, wissen wir nicht. In den letzten Jahren kam dies aber durchaus bei einigen von Microsofts Weihnachts-Spots vor.