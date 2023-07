Mehr Farben, neue Stile: Microsoft Office-Apps erhalten Design-Update

Die Frischzellenkur von Microsoft Office nimmt weiter Fahrt auf. Neben einer neuen Standardschriftart werden Word, Excel, PowerPoint und Outlook in Zukunft mit einer neuen Farbpalette, stärkeren Linien sowie einem Fokus auf Barrierefreiheit ausgestattet.

Dokumente, Mails & Co. werden moderner

Die neue Farbpalette und starke Linien

So erhaltet ihr den neuen Office-Look

Win32: Version 2308 (Build 16701.20000) oder höher

Mac: Version 16.76 (Build 23070400) oder höher

Android: Version 16.0.16701.20000 oder höher

Zusammenfassung Microsoft Office erhält eine Frischzellenkur.

Neue Schriftart, Farbpalette, stärkere Linien, Barrierefreiheit.

Neue Farbpalette für Diagramme, Listen, Formen; stärkere Linienführung.

Ab sofort für Microsoft 365-Insider zum Download bereit.

Verteilung kann mehrere Tage oder Wochen in Anspruch nehmen.

Aktualisierung für Apple iOS geplant.

Bestehende Dokumente bleiben unverändert.

Nach mehr als zehn Jahren soll das Standard-Design für Office-Apps aufgefrischt werden. Im Insider-Blog lässt Microsoft verstehen, dass man mit der bereits vorgestellten Standardschriftart Aptos , neuen Farben, Stilen und Linienstärken Dokumente moderner, aber auch zugänglicher gestalten möchte.Die aktualisierte Standard-Formatvorlage soll sich durch sämtliche Anwendungen und Dokumenttypen von Microsoft 365 ziehen, sprich Word, PowerPoint, Excel und Outlook. Bestehende Dokumente werden hingegen nicht verändert, sie nutzen weiterhin das alte Office-Theme aus den Jahren 2013 bis 2022.Nach der Untersuchung von "beliebten Farbpaletten und Designtrends" hat Microsoft eine Reihe neuer Standardfarben erstellt, die in allen Office-Apps gute Ergebnisse erzielen konnten - zumindest in internen Tests. Die neue Farbpalette kann unter anderem in Diagrammen, Listen und bei der Gestaltung von Formen eingesetzt werden.Parallel dazu erhalten Word, Excel und Co. eine neue Linienstärke, die standardmäßig aktiviert sein wird. Laut Microsofts Design-Team soll sie die "Konsistenz zwischen Formen und Linien verbessern und einen besseren Kontrast hinzufügen." Die Änderungen fließen zudem in Trennlinien und Symbole ein, etwa bei Pfeilen. Gut erkennbar im Vergleich zwischen neuem Office-Theme und dem Look des letzten Jahrzehnts.Die neue Standardschrift, eine kontraststärkere Farbpalette und die markante Linienführung stehen ab sofort für Microsoft 365 Insider zum Download bereit. Um am Insider-Programm für Office-Apps teilzunehmen, sind nur wenige Klicks (z.B. in Word) notwendig: Datei → Konto → Microsoft 365 Insider. Folgende Versionen unterstützen das Design-Update:Eine Aktualisierung für die Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Co. unter Apple iOS ist ebenfalls geplant. Zu guter Letzt weist Microsoft darauf hin, dass Office-Insider nicht sofort, sondern nach und nach mit den neuen Funktionen beliefert werden. Geduld ist gefragt: die Verteilung kann somit mehrere Tage oder gar Wochen in Anspruch nehmen.