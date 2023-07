Nach 15 Jahren Calibri: Aptos ist Microsofts neue Standard-Schriftart

Microsoft stellt Aptos vor. Die neue Schriftart wird zukünftig standardmäßig in Word, Excel, Outlook und Co. zum Einsatz kommen und Calibri ablösen. Auch als Bierstadt bekannt, konnte sich Aptos gegen vier weitere Konkurrenten durchsetzen - nach Feedback von Office-Nutzern.

Der Calibri-Nachfolger entspringt der Feder von Steve Matteson, der unter anderem für die Entwicklung der Windows TrueType Core-Fonts und die Schriftart Segoe bekannt ist. Bierstadt konnte sich in der Microsoft 365-Community gegen Grandview, Seaford, Skeena und Tenorite durchsetzen - ganz im Gegensatz zu seinem Namen. Matteson änderte den Namen in den seiner Lieblingsstadt Aptos in Santa Cruz, Kalifornien (USA). Microsoft beschreibt den Entstehungsprozess von Aptos in seinem Design-Blog wie folgt: "Er entwarf die Schriftart mit einer leicht humanistischen Note. Er wollte, dass Aptos die universelle Anziehungskraft des verstorbenen NPR-Nachrichtensprechers Carl Kasell und den scharfsinnigen Ton des Moderators der Late Show, Stephen Colbert, hat. Steve wollte, dass die Schrift universeller und weniger mechanisch oder institutionell wirkt. Aptos sollte Vertrauen erwecken und ansprechend zu lesen sein."Die serifenlose Schriftart wird Calibri dauerhaft als Standard in Microsoft 365-Anwendungen wie Word, Excel, PowerPoint und Outlook ersetzen. Und das mehr als 15 Jahre nach deren Einführung in Zeiten von Windows Vista und Microsoft Office 2007. Die Umstellung auf Aptos dürfte bekanntlich in Wellen erfolgen, "Hunderten Millionen Benutzer" sollen schon jetzt umgestellt werden. In den nächsten Monaten wird Aptos Standard für alle Office-Nutzer.Wir für unseren Teil haben das Update bzw. die Umstellung (ohne Download) bereits erhalten. Sollte euch Aptos nicht gefallen: Calibri wird, wie auch seine Vorgänger Times New Roman und Arial, weiterhin erhalten bleiben - für Office im Web sogar als angepinnte Schriftart.