Diablo 4: Zweiter Launch-Trailer beeindruckt mit epischer Schlacht

Der Kampf gegen das Böse beginnt

Zur Einstimmung auf den bevorstehenden Release wurde jetzt der offizielle Story-Launch-Trailer zu Diablo 4 veröffentlicht. Dieser liefert nicht nur interessante Einblicke in die Geschichte des Rollenspiels, sondern er beeindruckt auch mit der für Blizzard typischen kinoreifen Inszenierung.Nachdem wir uns vor ein paar Tagen bereits den Gameplay-Launch-Trailer zu Diablo 4 anschauen konnten, steht nun auch der passende Story-Trailer bereit. Wer also noch immer nicht weiß, worum es in dem Spiel überhaupt geht, kann diese Wissenslücke nun in knapp zwei Minuten füllen.Schauplatz von Diablo 4 ist wieder einmal die Welt Sanktuario, die im Zentrum des Konflikts zwischen Engeln und Dämonen steht. Diese wurde einst vom Engel Inarius und der Dämonin Lilith erschaffen. Letztere konnte eigentlich verbannt werden, allerdings wurde sie jetzt durch ein dunkles Ritual aus ihrer Jahrtausende andauernden Gefangenschaft befreit.Lilith ist somit nach Sanktuario zurückgekehrt. Im Story-Trailer sehen wir etwa, wie die Dämonin in einer Kirche einige Menschen auf ihre Seite zieht und schließlich der Kampf Gut gegen Böse entbrennt. Dabei wird schnell deutlich: Können Sankuarios Helden Lilith nicht aufhalten, droht die ganze Welt in ewiger Finsternis zu versinken. Begleitet werden die visuell beeindruckenden Bilder dabei vom Song "Nightmare" der US-Sängerin Halsey.Diablo 4 erscheint am 6. Juni 2023. Wer die Ultimate Edition vorbestellt, sichert sich ein vorzeitiges Ticket nach Sanktuario und erhält vier Tage früher Zugang.