Kein Gewinn? Egal! Sony will weiter Smartphones bauen

Sony setzt weiter auf Qualcomm-Chips

Qualcomm wird weiterhin Prozessoren und Plattformen für die Smartphones von Sony liefern. Dies verkündete der US-Chipkonzern jetzt in einer Pressemitteilung , weil man sich mit Sony auf die Verlängerung einer entsprechenden Partnerschaft verständigt hat. Die Kooperation wurde jetzt laut den Beteiligten erneut um "mehrere Jahre" verlängert, hieß es.Konkrete Details zu Dauer und Art der Zusammenarbeit verrieten die beiden Partner bisher zwar nicht. Sie machten aber klar, dass es um die Smartphones der Sony Xperia-Serie geht, für die Qualcomm schon seit vielen Jahren der Hauptlieferant der jeweils verwendeten Mid-Range- und High-End-Prozessoren ist.Zuletzt hatte Sony mit dem Xperia 1 Mark V und dem Sony Xperia 10 Mark V zwei neue Smartphones der Ober- bzw. Mittelklasse präsentiert, in denen ebenfalls aktuelle Qualcomm-Plattformen im Einsatz sind. Interessanter ist aber, dass Sony trotz der mit Entwicklung und Vertrieb verbundenen Kosten weiterhin Smartphones anbieten will.Sony bestätigt mit der Verlängerung der Kooperation mit Qualcomm, dass die Marke auch weiterhin Geräte dieser Art plant. In den letzten Jahren hatte es immer wieder Zweifel an der Fortführung dieser Strategie gegeben, da Sony seit Langem keine Gewinne mehr aus dem Smartphone-Geschäft erwirtschaftet. Stattdessen fristen die Geräte des japanischen Elektronikriesen eher ein Nischendasein.War die Xperia-Serie vor Jahren äußerst erfolgreich, so hat man sich mittlerweile stark spezialisiert und bot unter anderem kompakte Modelle mit High-End-Ausstattung an. Zuletzt konzentrierte sich Sony auf Geräte für "Creators", also Smartphones mit einer starken Optimierung auf die Verwendung als Kamera oder Social-Media-Plattform. So ist Sony der einzige Hersteller, der nicht auf ein randloses Design setzt und Displays im 21:9-Format mit 4K-Auflösung verbaut.