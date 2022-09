Sony Xperia 5 IV: Kleines, feines Flaggschiff-Smartphone mit Android

Sony hat sich reichlich Zeit gelassen, doch jetzt nutzt man die IFA 2022 , um das neue Sony Xperia 5 IV vorzustellen. Es handelt sich um ein vergleichsweise kompaktes, aber dennoch leistungsfähiges Flaggschiff-Smart­phone mit Android und starker Kamera-Hardware.

Sony

Das Xperia 5 IV hat ein "nur" 6,1 Zoll großes OLED-Display mit maximal 120 Hertz Bildwiederholrate, das im 21:9-Format gehalten ist und eine gestreckte Full-HD-Auflösung bietet. Der Bildschirm soll ganze 50 Prozent heller sein als beim Vorgängermodell und besitzt eine Abdeckung aus Corning Gorilla Glass Victus, sodass das Panel gut gegen Kratzer und anderen Schäden geschützt sein soll.Unter der Haube steckt der aktuelle Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 , also der High-End-SoC des US-Herstellers, welcher im Frühjahr in den ersten Geräten landete. Hinzu kommen acht Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 GB interner Flash-Speicher inklusive der Option auf Erweiterung per MicroSD-Slot - heutzutage eine absolute Seltenheit bei Oberklasse-Smartphones.Auch der Akku des Sony Xperia 5 IV kann sich durchaus sehen lassen, ist er doch mit 5000mAh üppig dimensioniert und kann mit einem 30-Watt-Netzteil schnell geladen werden. Neben dem dafür verwendeten USB Type-C-Port integriert Sony hier sogar einen 3,5-mm-Klinkenanschluss für Kopfhörer oder Headsets.Sony verbaut beim Xperia 5 IV ausschließlich 12-Megapixel-Kameras, wobei die Hauptkamera eine F/1.7-Blende mitbringt, während auch noch jeweils eine Ultraweitwinkel- und eine Telezoom-Kamera dazukommen. Alle drei Kameras bieten die Möglichkeit, Slow-Motion-Videos mit 120 FPS und 4K-Auflösung aufzunehmen. Auf der Front sitzt ebenfalls eine 12-Megapixel-Kamera.Zur weiteren Ausstattung gehören natürlich NFC, Bluetooth 5.2, 5G-Support und zwei Dolby-zertifizierte Stereolautsprecher. Der Fingerabdruckleser sitzt seitlich am Gehäuse und als Betriebssystem ist hier Android 12 in einer kaum veränderten Version im Einsatz. Sony setzt in Europa eine offizielle Preisempfehlung von stolzen 1049 Euro für das Xperia 5 IV an.