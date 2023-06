Sony Project Q: So viel könnte die "Heim-Handheld-Konsole" kosten

Ende Mai hat der Sony seine bisher nur als Project Q bekannte Handheld-Konsole enthüllt. Allzu viel ist über die Hardware bisher nicht bekannt, es ist aber kein Standalone-Gerät, sondern als "Verlängerung" der PlayStation 5 gedacht. Nun ist dazu ein möglicher Preis aufgetaucht.

Seinen "Begleiter" für die PlayStation 5 hat Sony vor rund einem Monat vorgestellt. Das Gerät mit dem Codenamen "Project Q" sieht aus, als hätte man einen DualSense-Controller entzweigeschnitten und in die Mitte ein acht Zoll großes Display platziert. Das ist aber auch schon das meiste, was man dazu weiß.Klar ist nur, dass es keine echte bzw., eigenständige Konsole sein wird, sondern als Ergänzung des Spielerlebnisses in den eigenen vier Wänden gedacht ist - also beispielsweise für den Fall, dass der Fernseher im Wohnzimmer mal belegt ist, man aber dennoch auf die PS5 zugreifen will. Das bedeutet, dass hier in erster Linie im Heimnetz gestreamt wird, Project Q also keine allzu leistungsstarke Hardware bieten wird.Dabei stellen sich viele die Frage, wie viel so ein Gerät, das eine interessante, aber auch stark eingeschränkte Funktionalität bzw. ein limitiertes Anwendungsszenario hat, kosten könnte. Eine mögliche Antwort liefert nun, wie dieser Tage so oft, die Microsoft-Übernahme von Activision Blizzard. Denn im Zuge der derzeitigen Verhandlungen wurde in Gerichtsdokumenten von Stephen Totilo (via Wccftech ) ein Hinweis entdeckt, der wohl auf mehr als nur Spekulationen basiert.Denn Microsoft rechnet, dass Project Q in den USA bis zu 300 Dollar kosten wird. Das wäre, wenn sich diese Information bewahrheitet, ein doch ziemlich stolzer Preis. Denn das wäre in etwa so viel, wie man derzeit für eine Nintendo Switch OLED bezahlt - und die kann man schließlich überall mitnehmen.Freilich hinkt der Vergleich etwas, auch weil wir noch recht wenig über Project Q wissen. Allerdings hat das Sony-Gerät auch nur ein 1080p-Display, wird also nicht dieselbe grafische Auflösung bzw. Qualität bieten wie die PlayStation 5 selbst.